Боец ВС России показал трофеи, захваченные в зоне СВО

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российский боец на видео от Минобороны РФ показал захваченные в зоне СВО трофеи натовского производства, в частности, неиспользованный одноразовый гранатомет, который, по его словам, "стрельнет" в сторону ВСУ.

"Нам досталось немного трофеев - в основном натовского производства. Одноразовый гранатомет - не стреляный еще, но он стрельнет в их сторону, автоматы", - рассказал штурмовик с позывным "Капонир".

Он добавил, что большую роль при выполнении поставленных задач играют погодные условия. Например, дождь или туман "прикрывают" российских бойцов.