Боец ВС России показал трофеи, захваченные в зоне СВО - РИА Новости, 30.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 30.10.2025
Боец ВС России показал трофеи, захваченные в зоне СВО
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Боец ВС России показал трофеи, захваченные в зоне СВО

ВС России захватили в зоне СВО трофеи производства стран НАТО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российский боец на видео от Минобороны РФ показал захваченные в зоне СВО трофеи натовского производства, в частности, неиспользованный одноразовый гранатомет, который, по его словам, "стрельнет" в сторону ВСУ.
"Нам досталось немного трофеев - в основном натовского производства. Одноразовый гранатомет - не стреляный еще, но он стрельнет в их сторону, автоматы", - рассказал штурмовик с позывным "Капонир".
Он добавил, что большую роль при выполнении поставленных задач играют погодные условия. Например, дождь или туман "прикрывают" российских бойцов.
"Боевые... задачи выполняем. В основном роль играет погода, погодные условия. Вот когда вот так дождь, туман, то мы проходим намного больше и безопаснее. То бишь не даем себя обнаружить", - отметил российский военнослужащий.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Пленный помог захватить три опорника ВСУ под Егоровкой, рассказал боец
Вчера, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
