Боец ВС России показал трофеи, захваченные в зоне СВО
Боец ВС России показал трофеи, захваченные в зоне СВО
2025-10-30T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российский боец на видео от Минобороны РФ показал захваченные в зоне СВО трофеи натовского производства, в частности, неиспользованный одноразовый гранатомет, который, по его словам, "стрельнет" в сторону ВСУ.
"Нам досталось немного трофеев - в основном натовского производства. Одноразовый гранатомет - не стреляный еще, но он стрельнет в их сторону, автоматы", - рассказал штурмовик с позывным "Капонир".
Он добавил, что большую роль при выполнении поставленных задач играют погодные условия. Например, дождь или туман "прикрывают" российских бойцов.
"Боевые... задачи выполняем. В основном роль играет погода, погодные условия. Вот когда вот так дождь, туман, то мы проходим намного больше и безопаснее. То бишь не даем себя обнаружить", - отметил российский военнослужащий.