Боец рассказал об уничтожении боевиков ВСУ при их попытке контратаки - РИА Новости, 30.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
03:20 30.10.2025
Боец рассказал об уничтожении боевиков ВСУ при их попытке контратаки
Штурмовой отряд российских морпехов уничтожил боевиков ВСУ после того, как те попытались провести дерзкую контратаку на бронированной разведывательно-дозорной...
https://ria.ru/20251030/vsu-2051679935.html
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал об уничтожении боевиков ВСУ при их попытке контратаки

Морпехи уничтожили военных ВСУ, отразив контратаку на БРДМ

ДОНЕЦК, 30 окт – РИА Новости. Штурмовой отряд российских морпехов уничтожил боевиков ВСУ после того, как те попытались провести дерзкую контратаку на бронированной разведывательно-дозорной машине (БРДМ), рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Криптонец".
"У нас произошёл случай. Штурмовая группа передвигалась вверх по лесополосе, чтобы занять опорный пункт ВСУ. Задача была выполнена, но мы не ожидали такого манёвра со стороны противника. Как только мы подошли ближе, чтобы начать штурм, на нас выкатилась машина — БРДМ. Группа из восьми человек (боевиков ВСУ - ред.) выскочила "раз на раз", — сказал "Криптонец".
По словам командира, внезапный манёвр противника стал неожиданным для российских штурмовиков.
"Сначала мы растерялись, потому что не ожидали такой наглости и дерзости от них. Но противник был подавлен. Наша ударная FPV-группа (подразделение операторов БПЛА – ред.) хорошо сработала, сразу отработала (нанесла удар – ред.) по машине. Остатки, кто успел "затечь" в "лесянку" (укрыться в лесопосадке - ред.), были уже подавлены в стрелковом бою", — добавил боец.
Боевиков ВСУ бросили без боеприпасов в Днепропетровской области
