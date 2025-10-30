https://ria.ru/20251030/spetsoperatsiya-2051682813.html
Боец рассказал об уничтожении боевиков ВСУ при их попытке контратаки
Боец рассказал об уничтожении боевиков ВСУ при их попытке контратаки - РИА Новости, 30.10.2025
Боец рассказал об уничтожении боевиков ВСУ при их попытке контратаки
30.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
ДОНЕЦК, 30 окт – РИА Новости. Штурмовой отряд российских морпехов уничтожил боевиков ВСУ после того, как те попытались провести дерзкую контратаку на бронированной разведывательно-дозорной машине (БРДМ), рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Криптонец".
"У нас произошёл случай. Штурмовая группа передвигалась вверх по лесополосе, чтобы занять опорный пункт ВСУ
. Задача была выполнена, но мы не ожидали такого манёвра со стороны противника. Как только мы подошли ближе, чтобы начать штурм, на нас выкатилась машина — БРДМ. Группа из восьми человек (боевиков ВСУ - ред.) выскочила "раз на раз", — сказал "Криптонец".
По словам командира, внезапный манёвр противника стал неожиданным для российских штурмовиков.
"Сначала мы растерялись, потому что не ожидали такой наглости и дерзости от них. Но противник был подавлен. Наша ударная FPV-группа (подразделение операторов БПЛА – ред.) хорошо сработала, сразу отработала (нанесла удар – ред.) по машине. Остатки, кто успел "затечь" в "лесянку" (укрыться в лесопосадке - ред.), были уже подавлены в стрелковом бою", — добавил боец.