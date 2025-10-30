https://ria.ru/20251030/sk-2051867810.html
СК завершил расследование дела против экс-главы отдела госстройнадзора
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.
Военные следователи завершили расследование дела против начальника отдела государственного архитектурно-строительного надзора Юрия Кожевникова, проходящего по делу о взятках при выполнении гособоронзаказа, сообщается в Telegram-канале
ГВСУ СК России.
"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела государственного архитектурно-строительного надзора Юрия Кожевникова, обвиняемого в получении взяток при выполнении государственных контрактов (пункт "в" части 5 статьи 290 и часть 6 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2018 году госзаказчиком были заключены многомиллионные контракты на строительство сооружений в Калининграде и Калининградской области. Подчеркивается, что обязанности по контролю за ходом строительства и вводом в эксплуатацию объектов были возложены на Кожевникова.
Отмечается, что в 2018–2021 годах Кожевников получил взятки от представителей подрядных организаций за выдачу заключений о соответствии объектов строительным нормам и проектной документации.
В настоящее время Кожевников находится под арестом. Кроме того, для обеспечения приговора на денежные средства и земельные участки, принадлежащие Кожевникову, наложен арест.