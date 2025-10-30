Рейтинг@Mail.ru
СК завершил расследование дела против экс-главы отдела госстройнадзора - РИА Новости, 30.10.2025
15:40 30.10.2025
СК завершил расследование дела против экс-главы отдела госстройнадзора
Военные следователи завершили расследование дела против начальника отдела государственного архитектурно-строительного надзора Юрия Кожевникова, проходящего по... РИА Новости, 30.10.2025
происшествия
россия
калининград
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
калининград
калининградская область
Происшествия, Россия, Калининград, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил расследование дела против экс-главы отдела госстройнадзора

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Военные следователи завершили расследование дела против начальника отдела государственного архитектурно-строительного надзора Юрия Кожевникова, проходящего по делу о взятках при выполнении гособоронзаказа, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела государственного архитектурно-строительного надзора Юрия Кожевникова, обвиняемого в получении взяток при выполнении государственных контрактов (пункт "в" части 5 статьи 290 и часть 6 статьи 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2018 году госзаказчиком были заключены многомиллионные контракты на строительство сооружений в Калининграде и Калининградской области. Подчеркивается, что обязанности по контролю за ходом строительства и вводом в эксплуатацию объектов были возложены на Кожевникова.
Отмечается, что в 2018–2021 годах Кожевников получил взятки от представителей подрядных организаций за выдачу заключений о соответствии объектов строительным нормам и проектной документации.
В настоящее время Кожевников находится под арестом. Кроме того, для обеспечения приговора на денежные средства и земельные участки, принадлежащие Кожевникову, наложен арест.
ПроисшествияРоссияКалининградКалининградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
