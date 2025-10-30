СК опроверг одну из версий исчезновения семьи Усольцевых

Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае. Архивное фото

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 30 окт – РИА Новости. Следователи не рассматривают версию побега пропавшей в туристическом походе семьи в Красноярском крае из-за коммерческой деятельности Сергея Усольцева, основная версия – несчастный случай, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что семья Усольцевых могла исчезнуть добровольно из-за финансовых обязательств Сергея по бизнесу.

"Официальной версией пропажи Усольцевых остается несчастный случай. Следствие не располагает информацией об отчете Усольцева за расход денежных средств", - сказал представитель главка.

Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин больше месяца назад, 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.