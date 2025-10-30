Рейтинг@Mail.ru
СК опроверг одну из версий исчезновения семьи Усольцевых
13:59 30.10.2025
СК опроверг одну из версий исчезновения семьи Усольцевых
СК опроверг одну из версий исчезновения семьи Усольцевых - РИА Новости, 30.10.2025
СК опроверг одну из версий исчезновения семьи Усольцевых
Следователи не рассматривают версию побега пропавшей в туристическом походе семьи в Красноярском крае из-за коммерческой деятельности Сергея Усольцева, основная РИА Новости, 30.10.2025
происшествия, красноярский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК опроверг одну из версий исчезновения семьи Усольцевых

СК опроверг версию побега семьи Усольцевых из-за бизнеса главы семейства

Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае
Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 окт – РИА Новости. Следователи не рассматривают версию побега пропавшей в туристическом походе семьи в Красноярском крае из-за коммерческой деятельности Сергея Усольцева, основная версия – несчастный случай, сообщили РИА Новости в региональном главке СК РФ.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что семья Усольцевых могла исчезнуть добровольно из-за финансовых обязательств Сергея по бизнесу.
Поиск пропавших в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Поиски семьи Усольцевых стали самыми масштабными в Красноярском крае
21 октября, 11:34
"Официальной версией пропажи Усольцевых остается несчастный случай. Следствие не располагает информацией об отчете Усольцева за расход денежных средств", - сказал представитель главка.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин больше месяца назад, 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.
Больше двух недель назад, 12 октября активные поиски завершились. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели. В региональном отделении "Лиза Алерт" поиски Усольцевых назвали самыми масштабными и сложными в истории Красноярского края.
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Бегство тут ни при чем": неожиданная деталь в деле семьи Усольцевых
23 октября, 18:21
 
