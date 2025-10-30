В МИД прокомментировали планы Швеции поставить Украине истребители Gripen

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Планы Швеции поставить Киеву истребители Gripen - это попытка извлечь последние дивиденды из конфликта на Украине, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ульф Кристерссон и Премьер Швеции Владимир Зеленский 22 октября подписали письмо о намерениях, открывающее путь к продаже шведских истребителей Gripen E Украине . По словам шведского премьера, речь идет о 100-150 самолетах, поставка первой партии возможна через три года. Позднее министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что поставки современных шведских истребители Gripen на Украину могут быть частично оплачены за счет замороженных российских активов.

"Очевидно, что прекрасно понимающая неминуемость краха киевского режима шведская правящая верхушка решила выжать последние дивиденды из проекта, опять же, под названием "Запад закрывает Украину", - сказала она на брифинге для СМИ, комментируя планы шведского руководства.

Также Захарова напомнила о том, что семья шведских военно-промышленных магнатов Валленбергов в годы Второй мировой войны не стеснялась наживаться на поставках стратегической продукции из только формально нейтральной Швеции в фашистскую Германию

"Нынешнее же поколение Валленбергов собирается извлечь выгоду из украинского кризиса и мечтает поучаствовать в дележе заблокированных европейцами суверенных российских активов. Как это называется? Это называется просто: шведский бизнес поддерживает неонацизм. Мало того, Швеция официально участвует в финансировании террористической ячейки и убийствах мирных жителей", - заявила официальный представитель МИД РФ.

В посольстве России Стокгольме 23 октября прокомментировали планы королевства поставить Украине многоцелевые истребители Gripen E, заявив, что Швеции не привыкать к "нечистоплотным" сделкам: достаточно вспомнить поставки стратегической продукции из формально нейтральной Швеции в фашистскую Германию. В посольстве добавили, что Швеция неизменно выступает в авангарде сторонников накачивания киевского режима вооружениями и наращивания антироссийских санкций.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.