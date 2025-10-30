Рейтинг@Mail.ru
Швейцария ввела ограничения, связанные с "Северными потоками" - РИА Новости, 30.10.2025
Швейцария ввела ограничения, связанные с "Северными потоками"
Швейцария ввела ограничения, связанные с "Северными потоками" - РИА Новости, 30.10.2025
Швейцария ввела ограничения, связанные с "Северными потоками"
Швейцария в рамках принятия мер, предусмотренных 18-м пакетом санкций Евросоюза против РФ, вводит запрет на транзакции, связанные с газопроводами "Северный... РИА Новости, 30.10.2025
в мире, россия, сша, швейцария, сеймур херш, кайя каллас, дмитрий песков, евросоюз, генеральная прокуратура рф, министерство обороны сша, северный поток, северный поток — 2
В мире, Россия, США, Швейцария, Сеймур Херш, Кайя Каллас, Дмитрий Песков, Евросоюз, Генеральная прокуратура РФ, Министерство обороны США, Северный поток, Северный поток — 2
Швейцария ввела ограничения, связанные с "Северными потоками"

Швейцария запретила транзакции, связанные с «Северными потоками»

© Fotolia / swisshippoФлаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Fotolia / swisshippo
Флаг Швейцарии. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Швейцария в рамках принятия мер, предусмотренных 18-м пакетом санкций Евросоюза против РФ, вводит запрет на транзакции, связанные с газопроводами "Северный поток".
В июле глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что в рамках 18-го пакета санкций против России вводятся ограничения в отношении газопроводов "Северный поток". ЕС ввел полный запрет на транзакции, касающиеся "Северных потоков", в том числе на предоставление товаров и услуг, тем самым препятствуя, в том числе, "обслуживанию, эксплуатации и любому будущему использованию трубопроводов".
"Швейцария также вводит запрет на транзакции, связанные с "Северным потоком" и "Северным потоком 2", тем самым блокируя завершение, техобслуживание... или любое использование газопроводов в будущем", - говорится в сообщении на сайте швейцарского правительства.
Впрочем, отмечается в сообщении, регулярное техобслуживание для предотвращения рисков в сфере безопасности и защиты окружающей среды в виде исключения проводиться будет.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
В миреРоссияСШАШвейцарияСеймур ХершКайя КалласДмитрий ПесковЕвросоюзГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
