Швейцария ввела ограничения, связанные с "Северными потоками"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Швейцария в рамках принятия мер, предусмотренных 18-м пакетом санкций Евросоюза против РФ, вводит запрет на транзакции, связанные с газопроводами "Северный поток".

Впрочем, отмечается в сообщении, регулярное техобслуживание для предотвращения рисков в сфере безопасности и защиты окружающей среды в виде исключения проводиться будет.