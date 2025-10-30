Рейтинг@Mail.ru
С экс-игрока "Что? Где? Когда?" взыскали иноагентский штраф
03:44 30.10.2025
С экс-игрока "Что? Где? Когда?" взыскали иноагентский штраф
С экс-игрока "Что? Где? Когда?" взыскали иноагентский штраф
2025-10-30T03:44:00+03:00
2025-10-30T03:44:00+03:00
россия
москва
георгий жуков
следственный комитет россии (ск рф)
игра-тв
россия, москва, георгий жуков, следственный комитет россии (ск рф), игра-тв
Россия, Москва, Георгий Жуков, Следственный комитет России (СК РФ), Игра-ТВ
Ровшан Аскеров*
Ровшан Аскеров* - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Ровшан Аскеров*. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Приставы взыскали с экс-игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) штраф в 40 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Таким образом, общая сумма долга Аскерова* уменьшилась со 130 тысяч рублей до 90 тысяч рублей.
Жанна Чефранова - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Сенатор осудила слова Аскерова* о гибели мирных жителей в Белгороде
14 марта, 22:44
В феврале РИА Новости со ссылкой на судебные документы сообщало, что Аскеров* оставил в России долг в 130 тысяч рублей, он был трижды оштрафован Савеловским районным судом Москвы за нарушение порядка деятельности иноагента.
По данным материалов приставов на 29 октября, он все еще должен 90 тысяч рублей по двум исполнительным производствам, возбужденным 16 января и 5 февраля по исполнительным документам, выданным судом Москвы. Аскеров*, как следует из судебных документов, не оплатил в установленный срок штрафы за непредоставление иноагентом отчетности и отсутствие соответствующей плашки.
При этом в материалах приставов не значится одно из производств о взыскании штрафа в 40 тысяч рублей, которое было ранее.
Согласно судебным материалам, 22 октября было вынесено постановление о прекращении исполнительного производства, по которому с Аскерова* взыскивали штраф в 40 тысяч рублей за непредоставление иноагентом отчетности в уполномоченный орган.
Аскеров* в марте был переобъявлен в уголовный розыск в России. Минюст внес его в реестр иноагентов в декабре 2022 года, а в январе этого года его внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ.
СК РФ в 2022 году сообщал, что на Аскерова* завели уголовное дело о реабилитации нацизма по части четвертой статьи 354.1 УК РФ. Было установлено, что он опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Аскеров* заочно арестован.
Аскеров* не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщала РИА Новости руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.
* признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов
Ровшан Аскеров* - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Счета экс-игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова* заблокировали
23 февраля, 07:24
 
РоссияМоскваГеоргий ЖуковСледственный комитет России (СК РФ)Игра-ТВ
 
 
