Россиянин попытался ввезти в страну более 110 000 тысяч долларов валютой
2025-10-30T13:26:00+03:00
2025-10-30T13:26:00+03:00
2025-10-30T13:33:00+03:00
россия
шереметьево (аэропорт)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
происшествия
валюта
Россия, Шереметьево (аэропорт), Федеральная таможенная служба (ФТС России), Происшествия, Валюта
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Таможенники в "Шереметьево" задержали россиянина, который пытался ввезти валюту разных стран более чем на 110 тысяч долларов США, сообщает пресс-служба ФТС РФ.
"Таможенники задержали гражданина России
при попытке контрабанды более 100 тысяч долларов США
. Он прибыл из Стамбула
в аэропорт "Шереметьево
" и планировал вылететь в Казань", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, незадекларированные наличные были обнаружены в ходе сканирования транзитного багажа. Инспектор заметил на мониторе в одном из чемоданов пачки денег. Была установлена личность владельца, после чего мужчину сняли с рейса.
Оказавшись в зоне таможенного контроля, пассажир отказался предъявить содержимое багажа и попытался сбежать, но был задержан таможенником.
"В ходе досмотра у него были обнаружены купюры разных государств, общий объем денежных средств составил 110 634 долларов США в эквиваленте. Среди изъятых купюр: турецкие лиры, азербайджанские манаты, бразильские реалы, датские кроны, индийские рупии, румынские леи, сербские динары и другие", - сообщается в релизе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет или штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещаемой валюты.
Ранее гражданин уже привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушение таможенных правил.