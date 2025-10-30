Россиянин попытался ввезти в страну более 110 000 тысяч долларов валютой

Валюта разных стран более чем на 110 тысяч долларов США, которую россиянин пытался ввезти в Россию

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Таможенники в "Шереметьево" задержали россиянина, который пытался ввезти валюту разных стран более чем на 110 тысяч долларов США, сообщает пресс-служба ФТС РФ.

"Таможенники задержали гражданина России при попытке контрабанды более 100 тысяч долларов США . Он прибыл из Стамбула в аэропорт " Шереметьево " и планировал вылететь в Казань", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, незадекларированные наличные были обнаружены в ходе сканирования транзитного багажа. Инспектор заметил на мониторе в одном из чемоданов пачки денег. Была установлена личность владельца, после чего мужчину сняли с рейса.

Оказавшись в зоне таможенного контроля, пассажир отказался предъявить содержимое багажа и попытался сбежать, но был задержан таможенником.

"В ходе досмотра у него были обнаружены купюры разных государств, общий объем денежных средств составил 110 634 долларов США в эквиваленте. Среди изъятых купюр: турецкие лиры, азербайджанские манаты, бразильские реалы, датские кроны, индийские рупии, румынские леи, сербские динары и другие", - сообщается в релизе.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет или штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещаемой валюты.