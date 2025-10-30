Волгарев высказался о планах СЕ учредить спецтрибунал против России

ВЕНА, 30 окт - РИА Новости. Совет Европы (СЕ) не имеет права учреждать никакие "спецтрибуналы" против России, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарёв на заседании Постоянного совета организации в Вене в четверг.

« "Отдельного упоминания требуют продвигаемые Страсбургом псевдоправовые русофобские инициативы, связанные с привлечением России к некой "ответственности" за события на Украине

Господин генеральный секретарь, вашей предшественнице мы неоднократно разъясняли, что Совет Европы с правовой точки зрения как международная организация может осуществлять лишь те полномочия, которыми его наделили государства-члены – и то, только в отношении самих этих стран. Отправление правосудия применительно к государствам, не являющимся членами СЕ, – вообще юридический нонсенс", - сказал Волгарёв, комментируя выступление главы Совета Европы Алена Берсе.

Российский дипломат подчеркнул, что "страсбургская структура не имеет права учреждать никакие "спецтрибуналы", поскольку не является региональной организацией по поддержанию мира и безопасности".

"Совет Европы не сможет преодолеть иммунитет российских должностных лиц. Поэтому все подобные не имеющие отношения к международному праву псевдоправовые конструкты рассматриваем исключительно в качестве инструментов оказания политического давления на суверенные страны", - отметил зампостпреда РФ.

Он добавил, что Россия никогда не признает легитимность всяких "реестров ущерба" и "компенсационных механизмов".

« "Квалифицируем эти экспроприаторские инициативы как юридически ничтожные. На Западе, видимо, не могут избавиться от рудиментов колониального прошлого, когда их страны обеспечивали свое экономическое развитие за счет варварского разграбления ресурсов других народов. Формированием подобных инструментов "политического пиратства" создается опасный прецедент, наделяющий узкую группу стран правом незаконно присваивать имущество тех, кто объявлены не вписывающимися в матрицу пресловутого "порядка, основанного на правилах", - пояснил Волгарёв.

Комментируя заявления об Украине, сделанные на постсовете в четверг, дипломат отметил, что деятельность Совета Европа "подрывает перспективы урегулирования кризиса, ведет к слому системы международного права и неизбежно усиливает военно-политическую эскалацию". "Услышанное нами сегодня в этом зале сегодня лишь подтверждает верность такого тезиса", - заключил он.