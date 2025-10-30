Рейтинг@Mail.ru
Волгарев высказался о планах СЕ учредить спецтрибунал против России
20:03 30.10.2025
Волгарев высказался о планах СЕ учредить спецтрибунал против России
Волгарев высказался о планах СЕ учредить спецтрибунал против России - РИА Новости, 30.10.2025
Волгарев высказался о планах СЕ учредить спецтрибунал против России
Совет Европы (СЕ) не имеет права учреждать никакие "спецтрибуналы" против России, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр... РИА Новости, 30.10.2025
россия
украина
вена
совет европы
обсе
россия
украина
вена
россия, украина, вена, совет европы, обсе
Россия, Украина, Вена, Совет Европы, ОБСЕ
Волгарев высказался о планах СЕ учредить спецтрибунал против России

Постпред при ОБСЕ Волгарев: у СЕ нет права учреждать спецтрибунал против России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
ВЕНА, 30 окт - РИА Новости. Совет Европы (СЕ) не имеет права учреждать никакие "спецтрибуналы" против России, заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Александр Волгарёв на заседании Постоянного совета организации в Вене в четверг.
«
"Отдельного упоминания требуют продвигаемые Страсбургом псевдоправовые русофобские инициативы, связанные с привлечением России к некой "ответственности" за события на Украине.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Не все страны ЕС хотят участвовать в специальном трибунале против России
20 октября, 17:11
Господин генеральный секретарь, вашей предшественнице мы неоднократно разъясняли, что Совет Европы с правовой точки зрения как международная организация может осуществлять лишь те полномочия, которыми его наделили государства-члены – и то, только в отношении самих этих стран. Отправление правосудия применительно к государствам, не являющимся членами СЕ, – вообще юридический нонсенс", - сказал Волгарёв, комментируя выступление главы Совета Европы Алена Берсе.
Российский дипломат подчеркнул, что "страсбургская структура не имеет права учреждать никакие "спецтрибуналы", поскольку не является региональной организацией по поддержанию мира и безопасности".
"Совет Европы не сможет преодолеть иммунитет российских должностных лиц. Поэтому все подобные не имеющие отношения к международному праву псевдоправовые конструкты рассматриваем исключительно в качестве инструментов оказания политического давления на суверенные страны", - отметил зампостпреда РФ.
Он добавил, что Россия никогда не признает легитимность всяких "реестров ущерба" и "компенсационных механизмов".
Ален Берсе - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Генсек СЕ признал сложности в реализации "трибунала" против России
6 октября, 11:58
«
"Квалифицируем эти экспроприаторские инициативы как юридически ничтожные. На Западе, видимо, не могут избавиться от рудиментов колониального прошлого, когда их страны обеспечивали свое экономическое развитие за счет варварского разграбления ресурсов других народов. Формированием подобных инструментов "политического пиратства" создается опасный прецедент, наделяющий узкую группу стран правом незаконно присваивать имущество тех, кто объявлены не вписывающимися в матрицу пресловутого "порядка, основанного на правилах", - пояснил Волгарёв.
Комментируя заявления об Украине, сделанные на постсовете в четверг, дипломат отметил, что деятельность Совета Европа "подрывает перспективы урегулирования кризиса, ведет к слому системы международного права и неизбежно усиливает военно-политическую эскалацию". "Услышанное нами сегодня в этом зале сегодня лишь подтверждает верность такого тезиса", - заключил он.
В ходе своего выступления на постсовете в четверг, глава Совета Европы, затронув украинский конфликт, заявил, что его организация поддерживает привлечение к ответственности, действует Реестр ущерба, а также вновь открыты суды по правам человека. Генсек организации отметил, что в Совете Европы также думают о механизмах, которые обеспечат, чтобы ущерб был возмещен.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Захарова высказалась об идеи ЕС о создании трибунала против России
23 октября, 13:39
 
РоссияУкраинаВенаСовет ЕвропыОБСЕ
 
 
