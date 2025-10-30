Рейтинг@Mail.ru
В КНР заявили о приостановке США портовых сборов для китайских судов
14:14 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/sbory-2051842387.html
В КНР заявили о приостановке США портовых сборов для китайских судов
В КНР заявили о приостановке США портовых сборов для китайских судов - РИА Новости, 30.10.2025
В КНР заявили о приостановке США портовых сборов для китайских судов
США приостановят на год введение портовых сборов в отношении китайских судов, после чего Китай примет аналогичные меры, заявило министерство коммерции КНР. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T14:14:00+03:00
2025-10-30T14:14:00+03:00
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
https://ria.ru/20251030/kitay-2051785722.html
китай
сша
вашингтон (штат)
в мире, китай, сша, вашингтон (штат)
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат)
В КНР заявили о приостановке США портовых сборов для китайских судов

Китай заявил об ответных мерах на приостановку США портовых сборов для судов КНР

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. США приостановят на год введение портовых сборов в отношении китайских судов, после чего Китай примет аналогичные меры, заявило министерство коммерции КНР.
"США приостановят на один год применение мер в рамках раздела 301 в отношении морского, логистического и судостроительного секторов Китая. После приостановки Китай также соответствующим образом приостановит ответные меры в отношении США на один год", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Офис торгового представителя США 17 апреля объявил об окончательных мерах по итогам расследования в соответствии с разделом 301 в отношении морского судоходства, логистики и судостроения Китая. Эти меры предусматривают введение портовых сборов для судов, связанных с КНР.
В ответ Китай с 14 октября начал взимать специальный портовый сбор с судов США. Он распространяется на принадлежащие компаниям США или эксплуатируемые ими суда, а также на суда, плавающие под американским флагом или построенные в Соединенных Штатах. Минтранс КНР неоднократно подчеркивал, что эти меры являются ответным шагом на введение Вашингтоном портового сбора для китайских судов.
