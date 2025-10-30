В КНР заявили о приостановке США портовых сборов для китайских судов

ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. США приостановят на год введение портовых сборов в отношении китайских судов, после чего Китай примет аналогичные меры, заявило министерство коммерции КНР.
Офис торгового представителя США 17 апреля объявил об окончательных мерах по итогам расследования в соответствии с разделом 301 в отношении морского судоходства, логистики и судостроения Китая. Эти меры предусматривают введение портовых сборов для судов, связанных с КНР.
В ответ Китай с 14 октября начал взимать специальный портовый сбор с судов США. Он распространяется на принадлежащие компаниям США или эксплуатируемые ими суда, а также на суда, плавающие под американским флагом или построенные в Соединенных Штатах. Минтранс КНР неоднократно подчеркивал, что эти меры являются ответным шагом на введение Вашингтоном портового сбора для китайских судов.
Си Цзиньпин заявил, что готов работать с Трампом
Вчера, 11:10