В КНР заявили о приостановке США портовых сборов для китайских судов

ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. США приостановят на год введение портовых сборов в отношении китайских судов, после чего Китай примет аналогичные меры, заявило министерство коммерции КНР.

Офис торгового представителя США 17 апреля объявил об окончательных мерах по итогам расследования в соответствии с разделом 301 в отношении морского судоходства, логистики и судостроения Китая. Эти меры предусматривают введение портовых сборов для судов, связанных с КНР.