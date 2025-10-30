Начальника отдела в ГАИ по Саратовской области обвинили во взятке

САРАТОВ, 30 окт - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест начальника контрольно-профилактического отдела Госавтоинспекции по Саратовской области подполковника полиции Александра Рябова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В четверг второй следственный отдел по расследованию особо важных дел вышел в Волжский районный суд с ходатайством о домашнем аресте Рябова. Следователь Айдабег Шейдаев сообщил в ходе заседания, что начальнику отдела ГАИ предъявлено обвинение не только по статье 286 УК РФ, но и по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, преступления были совершены в период с 1 января 2020 года по 24 октября 2025 года.