Начальника отдела в ГАИ по Саратовской области обвинили во взятке - РИА Новости, 30.10.2025
12:54 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/saratov-2051821170.html
Начальника отдела в ГАИ по Саратовской области обвинили во взятке
Начальника отдела в ГАИ по Саратовской области обвинили во взятке - РИА Новости, 30.10.2025
Начальника отдела в ГАИ по Саратовской области обвинили во взятке
Суд отправил под домашний арест начальника контрольно-профилактического отдела Госавтоинспекции по Саратовской области подполковника полиции Александра Рябова... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T12:54:00+03:00
2025-10-30T12:54:00+03:00
происшествия
россия
саратовская область
саратов
гибдд мвд рф
происшествия, россия, саратовская область, саратов, гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Саратовская область, Саратов, ГИБДД МВД РФ
Начальника отдела в ГАИ по Саратовской области обвинили во взятке

Суд отправил под домашний арест начальника отдела в ГАИ по Саратовской области

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
САРАТОВ, 30 окт - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест начальника контрольно-профилактического отдела Госавтоинспекции по Саратовской области подполковника полиции Александра Рябова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: избрать в отношении Рябова Александра Анатольевича меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 24 декабря 2025 года включительно", - зачитал решение судья Волжского районного суда Саратова Денис Пантеев. Обвиняемый был освобожден из-под стражи в зале суда и передан сотрудникам УФСИН.
В среду ГУМВД и СУСК по Саратовской области сообщили о задержании сотрудника ГАИ по подозрению в превышении полномочий за оказание содействия гражданам в успешной сдаче теоретического и практического экзаменов на получение водительского удостоверения. Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ по пунктам "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц из корыстной и иной личной заинтересованности).
В четверг второй следственный отдел по расследованию особо важных дел вышел в Волжский районный суд с ходатайством о домашнем аресте Рябова. Следователь Айдабег Шейдаев сообщил в ходе заседания, что начальнику отдела ГАИ предъявлено обвинение не только по статье 286 УК РФ, но и по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, преступления были совершены в период с 1 января 2020 года по 24 октября 2025 года.
Следователь Шейдаев также пояснил, что изначально дело было возбуждено в отношении начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД по Петровскому району Андрея Краснихина. Через три дня - в отношении Рябова. Теперь дела в отношении Рябова и Краснихина объединены в одно производство. Взятка в особо крупном размере от кандидатов в водители следствием оценивается в сумму не менее 6 миллионов рублей. Рябов, по словам следователя, вину признал частично.
Адвокат Денис Тихонов пояснил, что защита не возражает против избрания меры пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.
ПроисшествияРоссияСаратовская областьСаратовГИБДД МВД РФ
 
 
