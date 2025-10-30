Орбан в ноябре обсудит с Трампом организацию саммита России и США

БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 ноября встретится с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Белом доме, стороны обсудят двусторонние отношения и организацию саммита РФ и США, заявил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш.
"Премьер-министр Венгрии будет гостем президента США Дональда Трампа в Белом доме 7 ноября. Подготовка к встрече идет полным ходом. Цель состоит в том, чтобы результат этих консультаций был плодотворным для венгерско-американских отношений и венгерской экономики", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
По его словам, на встрече планируется заключить соглашения "в области энергетики, военно-промышленного, экономического и финансового сотрудничества".
"Предлагаемая встреча также дает возможность главам двух государств обменяться идеями о возможном пути к миру и определить, каким может быть курс действий, который мог бы привести к встрече глав России и США, а через нее - к российско-украинскому мирному соглашению", - отметил Гуйяш.
