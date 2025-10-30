Рейтинг@Mail.ru
Орбан в ноябре обсудит с Трампом организацию саммита России и США
10:42 30.10.2025
Орбан в ноябре обсудит с Трампом организацию саммита России и США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 ноября встретится с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Белом доме, стороны обсудят двусторонние отношения РИА Новости, 30.10.2025
в мире
сша
венгрия
россия
дональд трамп
виктор орбан
владимир путин
сша
венгрия
россия
в мире, сша, венгрия, россия, дональд трамп, виктор орбан, владимир путин
В мире, США, Венгрия, Россия, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Владимир Путин
© AP Photo / Evan VucciВиктор Орбан и Дональд Трамп
Виктор Орбан и Дональд Трамп. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 ноября встретится с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Белом доме, стороны обсудят двусторонние отношения и организацию саммита РФ и США, заявил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш.
"Премьер-министр Венгрии будет гостем президента США Дональда Трампа в Белом доме 7 ноября. Подготовка к встрече идет полным ходом. Цель состоит в том, чтобы результат этих консультаций был плодотворным для венгерско-американских отношений и венгерской экономики", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
По его словам, на встрече планируется заключить соглашения "в области энергетики, военно-промышленного, экономического и финансового сотрудничества".
"Предлагаемая встреча также дает возможность главам двух государств обменяться идеями о возможном пути к миру и определить, каким может быть курс действий, который мог бы привести к встрече глав России и США, а через нее - к российско-украинскому мирному соглашению", - отметил Гуйяш.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Орбан рассказал о новом чудо-оружии ЕС против России
28 октября, 11:35
 
В миреСШАВенгрияРоссияДональд ТрампВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
