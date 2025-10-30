Орбан в ноябре обсудит с Трампом организацию саммита России и США

БУДАПЕШТ, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 ноября встретится с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Белом доме, стороны обсудят двусторонние отношения и организацию саммита РФ и США, заявил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш.

По его словам, на встрече планируется заключить соглашения "в области энергетики, военно-промышленного, экономического и финансового сотрудничества".