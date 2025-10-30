https://ria.ru/20251030/sammit-2051699224.html
В МИД рассказали о весомом достижении саммита АТЭС
В МИД рассказали о весомом достижении саммита АТЭС
В МИД рассказали о весомом достижении саммита АТЭС
Весомым достижением саммита АТЭС может стать признание важности всех источников энергии и института семьи, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. РИА Новости, 30.10.2025
В МИД рассказали о весомом достижении саммита АТЭС
Панкин: достижением саммита АТЭС может стать признание важности института семьи