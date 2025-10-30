https://ria.ru/20251030/rysenok-2051962214.html
В Забайкалье спасли рысенка, который целый день просидел на столбе
В Забайкалье спасли рысенка, который целый день просидел на столбе
Жители поселка Могойтуй в Забайкалье спасли рысенка, который целый день сидел на столбе, куда его загнали собаки, рассказал РИА Новости пресс-секретарь комитета РИА Новости, 30.10.2025
ВЛАДИВОСТОК, 30 окт - РИА Новости. Жители поселка Могойтуй в Забайкалье спасли рысенка, который целый день сидел на столбе, куда его загнали собаки, рассказал РИА Новости пресс-секретарь комитета образования мэрии Читы Гэсэр Раднаев.
По его словам, дикая кошка пришла в поселок накануне вечером.
«
"Рысенка, видимо, собаки загнали на столб, он там просидел весь день. И тогда жители забили тревогу... все очень переживали, волновались за рысь. Обратились к спасателям, в администрацию поселка. Спасатели снотворным выстрелили. Животному мягкую подстилку уже подготовили, но, почувствовав боль, рысенок сам стал спускаться и по пути уснул... По итогу его уложили в клетку и отнесли ветеринарам", - рассказал Раднаев.
Он сам родом из этого посёлка, и, по его словам, раньше эти дикие кошки никогда не заходили в Могойтуй.
"У нас посёлок в степи, леса рядом нет, и это впервые: раньше здесь рысей не видели, никогда они в посёлок не заходили. Неожиданно, поэтому такой большой интерес был, все собрались: взрослые, дети. Снимали видео, фотографировали... Моя мама тоже снимала. И все переживали за рысь", - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что после осмотра рысь выпустят в природу.