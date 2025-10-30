https://ria.ru/20251030/rossiya-2051962424.html
В РПЦ прокомментировали слова митрополита Ростислава о супружеской измене
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Московский Патриархат, Telegram, Общество
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Церковь всегда осуждала супружескую измену и призывала говорить супругам правду, заявил в своем Telegram-канале зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
получила распространение запись эфира телеканала "Союз" с участием митрополита Томского и Асиновского Ростислава (Девятова), в которой он в ответ на вопрос телезрителя сказал, что после супружеской измены покаяние, исповедь и твердое намерение больше никогда её не допускать важнее признания в этом супруге, если сохранение тайны поможет не возвращаться к греху.
"Церковь, и ветхозаветная, и новозаветная однозначно и безусловно осуждала и будет осуждать супружескую измену… Поэтому Церковь призывает хранить верность, говорить правду своим супругам, а не скрывать что-то от них, руководствуясь лукавыми целями. Если кто-то подумал, что теперь может, посмотрев этот эфир, "благочестиво" скрыть от супруги или супруга измену, то, увы, вы жестоко ошибаетесь", – написал Кипшидзе
Брак укрепляется верностью, а не способностью одного из супругов скрывать свои измены, добавил он.
"Любому православному христианину понятно, что мысль о том, что правда "может травмировать ближнего нанести ему вред" открывает бездну для оправдания лжи и собственных грехов", – заключил Кипшидзе.