В РПЦ прокомментировали слова митрополита Ростислава о супружеской измене
Религия
 
20:57 30.10.2025
В РПЦ прокомментировали слова митрополита Ростислава о супружеской измене
В РПЦ прокомментировали слова митрополита Ростислава о супружеской измене - РИА Новости, 30.10.2025
В РПЦ прокомментировали слова митрополита Ростислава о супружеской измене
Церковь всегда осуждала супружескую измену и призывала говорить супругам правду, заявил в своем Telegram-канале зампред Синодального отдела по взаимоотношениям... РИА Новости, 30.10.2025
Новости
вахтанг кипшидзе, московский патриархат, telegram, общество
Религия, Вахтанг Кипшидзе, Московский Патриархат, Telegram, Общество
В РПЦ прокомментировали слова митрополита Ростислава о супружеской измене

Кипшидзе: Церковь всегда осуждала супружескую измену и призывала говорить правду

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Церковь всегда осуждала супружескую измену и призывала говорить супругам правду, заявил в своем Telegram-канале зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Ранее в Telegram получила распространение запись эфира телеканала "Союз" с участием митрополита Томского и Асиновского Ростислава (Девятова), в которой он в ответ на вопрос телезрителя сказал, что после супружеской измены покаяние, исповедь и твердое намерение больше никогда её не допускать важнее признания в этом супруге, если сохранение тайны поможет не возвращаться к греху.
"Церковь, и ветхозаветная, и новозаветная однозначно и безусловно осуждала и будет осуждать супружескую измену… Поэтому Церковь призывает хранить верность, говорить правду своим супругам, а не скрывать что-то от них, руководствуясь лукавыми целями. Если кто-то подумал, что теперь может, посмотрев этот эфир, "благочестиво" скрыть от супруги или супруга измену, то, увы, вы жестоко ошибаетесь", – написал Кипшидзе в своем Telegram-канале.
Брак укрепляется верностью, а не способностью одного из супругов скрывать свои измены, добавил он.
"Любому православному христианину понятно, что мысль о том, что правда "может травмировать ближнего нанести ему вред" открывает бездну для оправдания лжи и собственных грехов", – заключил Кипшидзе.
Религия
 
 
