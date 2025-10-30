https://ria.ru/20251030/rossiya-2051919759.html
На Кубани введут запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту
На Кубани введут запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 30.10.2025
На Кубани введут запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту
Власти Кубани введут запрет на проезд электрокаров и гибридных авто по транспортному переходу через Керченский пролив, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 30.10.2025
Проезд электромобилей по Крымскому мосту со стороны Кубани запретят с 3 ноября