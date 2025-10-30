Рейтинг@Mail.ru
На Кубани введут запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту
18:16 30.10.2025 (обновлено: 19:57 30.10.2025)
На Кубани введут запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту
На Кубани введут запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 30.10.2025
На Кубани введут запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту
Власти Кубани введут запрет на проезд электрокаров и гибридных авто по транспортному переходу через Керченский пролив, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 30.10.2025
краснодарский край, таманский полуостров, вениамин кондратьев, россия, безопасность, общество, туризм, новости - туризм, республика крым
Краснодарский край, Таманский полуостров, Вениамин Кондратьев, Россия, Безопасность, Общество, Туризм, Новости - Туризм, Республика Крым
На Кубани введут запрет на проезд электромобилей по Крымскому мосту

Проезд электромобилей по Крымскому мосту со стороны Кубани запретят с 3 ноября

КРАСНОДАР, 30 окт — РИА Новости. Власти Кубани введут запрет на проезд электрокаров и гибридных авто по транспортному переходу через Керченский пролив, сообщили в оперативном штабе региона.
"С 3 ноября запретят проезд электромобилей и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Соответствующие изменения в постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев", — рассказали там.
Ограничение начнет действовать в полночь и коснется участка федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь при подъезде к мосту со стороны Таманского полуострова.
Ранее по Крымскому мосту запретили проезд грузовых автомобилей. Доступен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
