В Госдуму внесли законопроект о платном бронировании "красивых" номеров - РИА Новости, 30.10.2025
15:31 30.10.2025
В Госдуму внесли законопроект о платном бронировании "красивых" номеров
общество, россия, владимир путин, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Госдума РФ
В Госдуму внесли законопроект о платном бронировании "красивых" номеров

Выдача индивидуальных регистрационных знаков автомобиля
Выдача индивидуальных регистрационных знаков автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесли в палату парламента законопроект о платном бронировании "красивых" номеров для автомобилей через "Госуслуги", документ доступен в думской электронной базе.
"Предлагается дополнить указанный Федеральный закон новой статьей 13.1 "Резервирование государственных регистрационных номеров транспортных средств". Данная статья устанавливает право владельца транспортного средства за плату зарезервировать государственный регистрационный номер из числа доступных (свободных) номерных знаков, определяемых регистрирующим органом, с использованием портала "Госуслуги", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом предусматривается, что порядок резервирования таких номеров, а также размер платы за такую услугу устанавливаются уполномоченным регистрирующим органом. Также уточняется, что внесенная плата за резервирование номера возврату не подлежит.
Кроме того, законопроектом предлагается дать владельцу транспортного средства право сохранить за собой или зарезервировать государственный регистрационный номер при обращении в регистрационное подразделение.
В документах авторы проекта отметили, что действующее законодательство не предоставляет автовладельцу возможности выбора конкретного регистрационного знака при регистрации транспортного средства - номер присваивается автоматически (случайным образом). Этот пробел в регулировании, по их мнению, породил стабильный теневой рынок особых комбинаций номерных знаков.
Принятие законопроекта, как подчеркнули депутаты, позволит вывести рынок "красивых" автономеров из тени, а предлагаемый механизм - официальное резервирование номерных знаков через портал "Госуслуги" - сделает процедуру получения конкретного регистрационного знака прозрачной, удобной и одинаково доступной для всех автовладельцев.
Президент России Владимир Путин 18 сентября проводил встречу с лидерами фракций политических партий в Госдуме. Лидер фракции "Новые люди" Алексей Нечаев предложил президенту сделать официальную продажу "красивых" номеров на "Госуслугах" и добавил, что министерство экономического развития уже разработало всю необходимую правовую базу, однако решение откладывается. Путин поддержал данное предложение.
