Жительница Севастополя получила 13 лет колонии за передачу данных Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Жительница Севастополя получила 13 лет и 3 месяца колонии за передачу военной разведке Украины сведений о российских боевых кораблях и авиации, сообщает прокуратура города.
"Суд назначил виновной наказание в виде 13 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, 39-летняя местная жительница признана виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм по мотивам политической ненависти).
"Установлено, что осужденная на конфиденциальной основе сотрудничала с представителем ГУР МОУ, который является администратором телеграм-канала, заведомо действующего против безопасности Российской Федерации. В рамках данного сотрудничества в период с апреля по ноябрь 2023 года она собирала сведения о местах дислокации объектов Вооруженных сил Российской Федерации в Севастополе, перемещениях боевых кораблей и авиации и передавала их в чат-бот канала для использования против России", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным прокуратуры, осужденная на уличных скамейках и других объектах благоустройства в парке имени Анны Ахматовой маркером писала высказывания, выражающие ненависть к России.
