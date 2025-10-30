Жительница Севастополя получила 13 лет колонии за передачу данных Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Жительница Севастополя получила 13 лет и 3 месяца колонии за передачу военной разведке Украины сведений о российских боевых кораблях и авиации, сообщает прокуратура города.

"Суд назначил виновной наказание в виде 13 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев", - говорится в сообщении.