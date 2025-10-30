Рейтинг@Mail.ru
14:23 30.10.2025
Россия бросает вызов монополии богатейших стран, заявил Фаллико
в мире
индия
россия
стамбул
антонио фаллико
брикс
познаем евразию
в мире, индия, россия, стамбул, антонио фаллико, брикс, познаем евразию
В мире, Индия, Россия, Стамбул, Антонио Фаллико, БРИКС, Познаем Евразию
Россия бросает вызов монополии богатейших стран, заявил Фаллико

Фаллико: структуры Глобального Юга демонстрируют силу на примере БРИКС

СТАМБУЛ, 30 окт - РИА Новости. Россия бросает вызов страновым монополиям и стремится к новой системе безопасности, а структуры Глобального Юга, вопреки критике, демонстрируют силу на примере БРИКС, заявил на открытии XVIII Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.
"Посмотрим на Россию, которая, безусловно, является одной из основных бросивших вызов монополистическому порядку, установленному самыми богатыми странами нашей планеты. Эта страна в качестве цели стремится к новой системе безопасности, европейской и даже глобальной, которая учитывала бы, безусловно, российские озабоченности, которые, по ее мнению, систематически игнорируются, но также озабоченности и других стран, без какой-либо дискриминации", - сказал Фаллико.
Володин: многие страны могут строить справедливый мир благодаря Путину
29 октября, 17:51
Володин: многие страны могут строить справедливый мир благодаря Путину
29 октября, 17:51
"Важно иметь это в виду, чтобы понять принципиальную позицию, специфику мирового большинства, в данном случае в российском видении", - подчеркнул глава ассоциации.
Как отметил Фаллико, часто говорят и пишут, что новые структуры Глобального Юга неэффективны, что у них есть только фасад, отсутствует дисциплина или обязательства.
"Напротив! Именно это дает силу, например, БРИКС, который привлекает десятки стран, ищущих возможность участия в его работе в различных формах. К странам БРИКС подключаются страны, даже находящиеся в прямом конфликте между собой. Вспомните Индию и Пакистан, Иран и монархии Персидского залива. Посмотрите на Китай и Индию, которые после недавних и даже вооруженных столкновений ищут и, как видим, находят способ сгладить разногласия и работать над выработкой договоренностей", - заявил Фаллкио.
Он напомнил, что то, что они оказались под сильным западным давлением, помогает этим конкурирующим между собой державам встречаться и вместе организоваться.
"Эта эволюция, в частности, привела к тому, что Индия, попав под беспрецедентное внешнее давление, решила стать великой мировой державой, дать понять всем собеседникам, что, опираясь на свой 1 миллиард 400 миллионов жителей и будучи четвертой (вскоре третьей) глобальной экономической силой, не будет ограничиваться ролью наблюдателя в стиле дзен, безмятежного и отстраненного", - считает глава ассоциации.
"Проявленная зрелость Индии, за которой также может последовать Бразилия, является важной новостью последнего времени. Иными словами, настало время для диалога и обмена. Запад должен подключиться, а не возражать. Глобальный Юг не против Запада, а за Глобальный Юг, и отныне у него есть возможности продвижения своих устремлений и их реализации", - заключил Фаллико.
Путин оценил перспективы развития сотрудничества с БРИКС по мирному атому
16 октября, 14:36
Путин оценил перспективы развития сотрудничества с БРИКС по мирному атому
16 октября, 14:36
 
