СТАМБУЛ, 30 окт - РИА Новости. Россия бросает вызов страновым монополиям и стремится к новой системе безопасности, а структуры Глобального Юга, вопреки критике, демонстрируют силу на примере БРИКС, заявил на открытии XVIII Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.

"Посмотрим на Россию , которая, безусловно, является одной из основных бросивших вызов монополистическому порядку, установленному самыми богатыми странами нашей планеты. Эта страна в качестве цели стремится к новой системе безопасности, европейской и даже глобальной, которая учитывала бы, безусловно, российские озабоченности, которые, по ее мнению, систематически игнорируются, но также озабоченности и других стран, без какой-либо дискриминации", - сказал Фаллико

"Важно иметь это в виду, чтобы понять принципиальную позицию, специфику мирового большинства, в данном случае в российском видении", - подчеркнул глава ассоциации.

Как отметил Фаллико, часто говорят и пишут, что новые структуры Глобального Юга неэффективны, что у них есть только фасад, отсутствует дисциплина или обязательства.

Пакистан, "Напротив! Именно это дает силу, например, БРИКС , который привлекает десятки стран, ищущих возможность участия в его работе в различных формах. К странам БРИКС подключаются страны, даже находящиеся в прямом конфликте между собой. Вспомните Индию Иран и монархии Персидского залива . Посмотрите на Китай и Индию, которые после недавних и даже вооруженных столкновений ищут и, как видим, находят способ сгладить разногласия и работать над выработкой договоренностей", - заявил Фаллкио.

Он напомнил, что то, что они оказались под сильным западным давлением, помогает этим конкурирующим между собой державам встречаться и вместе организоваться.

"Эта эволюция, в частности, привела к тому, что Индия, попав под беспрецедентное внешнее давление, решила стать великой мировой державой, дать понять всем собеседникам, что, опираясь на свой 1 миллиард 400 миллионов жителей и будучи четвертой (вскоре третьей) глобальной экономической силой, не будет ограничиваться ролью наблюдателя в стиле дзен, безмятежного и отстраненного", - считает глава ассоциации.