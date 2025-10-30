Россия открыла новую эру геополитического сдерживания

Заявление Владимира Путина о том, что успешно закончились испытания стратегической крылатой ракеты на ядерной тяге "Буревестник", а также подводного "Посейдона", далеко выходит за рамки того, что Россия держит свое слово. Хотя и это крайне важно в нынешней заряженной геополитической ситуации, когда Запад вознамерился нанести нашей стране "стратегическое поражение" и когда слово Москвы может предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Украине и ускорить переход к его политико-дипломатическому урегулированию.

Президент России анонсировал работу над этими проектами в ежегодном послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда это сообщение было воспринято на Западе с недоверием: никто не мог поверить в то, что технически возможно преобразовать энергию атома в тягу ракетного двигателя, что делает полет и подводный ход "изделий" практически неограниченными по времени и расстоянию. Теперь, когда "Буревестник" пролетел 14 тысяч километров за 15 часов, что наверняка не прошло незамеченным для спутниковой группировки США, а "Посейдон" проплыл определенное расстояние на своем маршевом двигателе, пришло время для анализа последствий этого российского прорыва в военно-технической области.

Важно осознавать, что Россия была вынуждена пойти на эти шаги в ответ на выход Соединенных Штатов из Договора 1972 года о противоракетной обороне, что нарушило стратегический баланс и, по сути, подорвало основы стратегической стабильности. Сначала гиперзвук, а теперь стратегические беспилотники. Причем такое развитие было предсказано еще в 1983-м Жаном Бодрийяром (в его "Фатальных стратегиях"): он писал о том, что "тупая" количественная гонка вооружений примет формат "технологического маньеризма". Так что все происходит по писаному.

Первое, что приходит на ум, — это сравнение с первенством Москвы в освоении космоса и мирном использовании атомной энергии. Тогда Советский Союз поставил США в положение догоняющего. Аналогичная ситуация возникла сейчас, спустя более полувека, уже в современной инкарнации России, прошедшей через потрясения 90-х. Понятно, что, как и в то далекое время, нашей стране при сравнительно ограниченных ресурсах, да еще в условиях тотального санкционного прессинга Запада, удалось не только разрешить принципиально новую, подлинно прорывную техническую задачу, но и по ходу разработать целый комплекс технологий и материалов, которые будут иметь широкое двойное применение и давать ей соответствующие преимущества в глобальной технологической гонке. Об этом тоже вчера говорил президент.

Таким образом, в рамках достижения технологического суверенитета Россия доказала наличие у себя соответствующего промышленного, научно-технического и интеллектуального потенциала и вошла в число лидеров в создании нового технологического уклада. Ранее, в связи с коронавирусной пандемией, мы первыми разработали вакцину "Спутник", которая зарекомендовала себя как надежный препарат — в отличие от западных исключительно коммерческих образцов, созданных частными компаниями. "Спутник" доказал свою эффективность в 82 странах.

Нет сомнений в том, что эти новые достижения укрепят как технологический, так и политический авторитет нашей страны, веру в Россию прежде всего государств Глобального Юга и Востока. Веру в то, что она была и остается критически важной постоянной величиной процесса глобальной эмансипации от западного доминирования в условиях возросшей геополитической неопределенности и ввиду реальной перспективы всеобщего хаоса, провоцируемого гегемоном в интересах обменять свои преимущества в нынешней системе на лидирующее место в многополярном миропорядке за счет всех остальных, будь то даже друзья и союзники.

Что касается коллективного Запада, то речь, конечно, идет о новых средствах стратегического сдерживания. Одновременно доказывается тщетность любых попыток притормозить наше развитие. Важно и то, что в этом убедится широкое общественное мнение самих западных стран, где элиты буквально в осаде от протестного электората, требующего проведения подлинно национальной политики, решения назревших проблем собственного развития и отказа от курса на милитаризацию под предлогом надуманной угрозы "российской агрессии".

Чисто в военно-техническом плане созданы ядерные беспилотники, способные решать качественно иные задачи стратегического порядка, недоступные его меньшим братьям, включая, возможно, глобальное патрулирование в случае обострения угрозы прямого конфликта с Западом. Под большим вопросом как уже существующие, так и перспективные системы ПРО, включая проект "Золотой купол" Трампа.

Американский президент отреагировал на новости из Москвы заявлением о том, что американские военные срочно "начнут тестировать наше ядерное оружие на равных основаниях". Известно, что пару лет назад англичане попытались запустить стратегическую ракету "Трайдент" со своей подводной лодки. Кончилось тем, что, взлетев на небольшое расстояние, она рухнула в воду, чуть не задев саму АПЛ, на борту которой находился британский министр обороны. Это те же системы, хотя и модернизированные, которые стоят на вооружении стратегических АПЛ США. Поэтому трудно предсказать исход таких испытаний, а Дональд Трамп делает упор на преимущество Штатов именно в сегменте ракет на подводных лодках.