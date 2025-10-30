Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области задержали подозреваемого в подготовке теракта
16:52 30.10.2025 (обновлено: 18:26 30.10.2025)
В Ростовской области задержали подозреваемого в подготовке теракта
Ростовские силовики пресекли осуществление теракта в одном из исправительных учреждений, сообщил региональный Следственный комитет. РИА Новости, 30.10.2025
происшествия, ростовская область, россия, терроризм
Происшествия, Ростовская область, Россия, Терроризм
В Ростовской области задержали подозреваемого в подготовке теракта

В Ростовской области пресекли подготовку к теракту в исправительном учреждении

Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 окт — РИА Новости. Ростовские силовики пресекли осуществление теракта в одном из исправительных учреждений, сообщил региональный Следственный комитет.
"Фигурант, являясь сторонником организации, которая признана террористической, находясь в одном из учреждений пенитенциарной системы Ростовской области, с апреля по июль 2025 года подготовил план по захвату заложников из числа сотрудников", — рассказали там.
СК выявил диверсантов, напавших на росгвардейцев в Брянской области
Вчера, 11:01
Сотрудники ФСБ и ФСИН задержали злоумышленника до того, как он успел исполнить задуманное. До этого его уже привлекали к ответственности за терроризм.
Первый отдел следственного управления СК по расследованию особо важных дел завел уголовное дело по статье о подготовке к совершению теракта. Проводятся следственные действия по установлению обстоятельств преступления.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил обсудить усиление и совершенствование мер борьбы с терроризмом.
Национальный антитеррористический комитет в августе отчитывался о количестве терактов, предотвращенных с начала года. Тогда сообщалось о 172 таких случаях. В том числе было предотвращено девять вооруженных нападений на учебные заведения.
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025 году
8 сентября, 14:16
 
ПроисшествияРостовская областьРоссияТерроризм
 
 
