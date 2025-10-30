Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил об улучшении состояния "Роснано"
14:00 30.10.2025 (обновлено: 16:06 30.10.2025)
Путин заявил об улучшении состояния "Роснано"
Путин заявил об улучшении состояния "Роснано"
Финансовое состояние компании "Роснано" улучшилось, оздоровление практически завершено, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.10.2025
экономика, россия, владимир путин, сергей куликов, дмитрий песков, роснано
Экономика, Россия, Владимир Путин, Сергей Куликов, Дмитрий Песков, Роснано
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления управляющей компании "Роснано" Сергей Куликов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления управляющей компании "Роснано" Сергей Куликов во время встречи
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Финансовое состояние компании "Роснано" улучшилось, оздоровление практически завершено, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг принял в Кремле председателя правления управляющей компании "Роснано" Сергея Куликова.
"Я так понимаю, что финансовое состояние компании изменилось к лучшему, оздоровление практически завершено", - сказал президент в начале беседы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что корпорация, "справившаяся с болезнями прошлого", встает уверенно на ноги, реализует конкретные проекты.
"Роснано" справилась с болезнями прошлого, заявил Песков
Экономика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
