Путин заявил об улучшении состояния "Роснано"
Путин заявил об улучшении состояния "Роснано" - РИА Новости, 30.10.2025
Путин заявил об улучшении состояния "Роснано"
Финансовое состояние компании "Роснано" улучшилось, оздоровление практически завершено, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.10.2025
Путин заявил об улучшении состояния "Роснано"
Путин заявил, что финансовое оздоровление "Роснано" практически завершено