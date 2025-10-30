Рейтинг@Mail.ru
Роботы убрали свыше 250 тысяч "квадратов" в медучреждениях Подмосковья
Новости Подмосковья
 
15:15 30.10.2025
Роботы убрали свыше 250 тысяч "квадратов" в медучреждениях Подмосковья
Роботы убрали свыше 250 тысяч "квадратов" в медучреждениях Подмосковья
Роботы убрали свыше 250 тысяч "квадратов" в медучреждениях Подмосковья
Роботы-уборщики отработали свыше 500 часов и убрали более 250 тысяч квадратных метров помещений в учреждениях здравоохранения Подмосковья, сообщает пресс-служба РИА Новости, 30.10.2025
Роботы убрали свыше 250 тысяч "квадратов" в медучреждениях Подмосковья

Роботы-уборщики отработали более 500 часов в медучреждениях Подмосковья

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедицинские работники в больнице
Медицинские работники в больнице - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Медицинские работники в больнице . Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Роботы-уборщики отработали свыше 500 часов и убрали более 250 тысяч квадратных метров помещений в учреждениях здравоохранения Подмосковья, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
"Роботизация процессов в здравоохранении помогает не только повысить эффективность работы, но и улучшить качество условий для пациентов и сотрудников. Такие решения обеспечивают современный уровень комфорта в наших учреждениях", – отметил заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Так, автоматизированные уборочные системы применяются в Детском научно-клиническом центре имени Л.М. Рошаля, Лобненской городской больнице и консультативно-диагностическом центре "Ромашка".
Отмечается, что использование роботизированных систем позволяет существенно снизить нагрузку на персонал и высвободить время для других задач.
