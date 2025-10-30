https://ria.ru/20251030/riva-2051829183.html
Умерла дочь Марлен Дитрих Мария Рива
Умерла дочь Марлен Дитрих Мария Рива - РИА Новости, 30.10.2025
Умерла дочь Марлен Дитрих Мария Рива
Дочь Марлен Дитрих, американская актриса Мария Рива скончалась в возрасте 100 лет в США, сообщает издание Washington Post. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T13:21:00+03:00
2025-10-30T13:21:00+03:00
2025-10-30T13:21:00+03:00
сша
нью-мексико
марлен дитрих
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051829724_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8e80d8b060f754c2f9e922b25613cc5c.jpg
сша
нью-мексико
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051829724_263:0:1703:1080_1920x0_80_0_0_bbf3075fc54a3a7841e7e2273f5198c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, нью-мексико, марлен дитрих
США, Нью-Мексико, Марлен Дитрих
Умерла дочь Марлен Дитрих Мария Рива
Умерла дочь Марлен Дитрих Мария Рива в возрасте 100 лет