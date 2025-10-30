Рейтинг@Mail.ru
Умерла дочь Марлен Дитрих Мария Рива - РИА Новости, 30.10.2025
13:21 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/riva-2051829183.html
Умерла дочь Марлен Дитрих Мария Рива
Дочь Марлен Дитрих, американская актриса Мария Рива скончалась в возрасте 100 лет в США, сообщает издание Washington Post. РИА Новости, 30.10.2025
сша, нью-мексико, марлен дитрих
США, Нью-Мексико, Марлен Дитрих
Умерла дочь Марлен Дитрих Мария Рива в возрасте 100 лет

Дочь Марлен Дитрих, американская актриса Мария Рива
Дочь Марлен Дитрих, американская актриса Мария Рива
CC BY-SA 3.0 / MARLENE4EVER /
Дочь Марлен Дитрих, американская актриса Мария Рива. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Дочь Марлен Дитрих, американская актриса Мария Рива скончалась в возрасте 100 лет в США, сообщает издание Washington Post.
"Мария Рива, актриса и писательница, которая большую часть жизни была, как она сама себя называла, "служанкой" своей матери, голливудской звезды немецкого происхождения Марлен Дитрих... скончалась 29 октября в доме своего сына в городе Хиле, штат Нью-Мексико. Ей было 100 лет", - пишет издание.
Мария Рива - дочь актрисы Марлен Дитрих и продюсера Рудольфа Зибера. За свои роли в кино была удостоена премии "Эмми" в номинации лучшая актриса в 1952 и 1953 годах.
 
СШАНью-МексикоМарлен Дитрих
 
 
