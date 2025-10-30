https://ria.ru/20251030/rezervy-2051891496.html
Международные резервы России за неделю снизились на 1,5 процента
Международные резервы России за неделю снизились на 1,5 процента - РИА Новости, 30.10.2025
Международные резервы России за неделю снизились на 1,5 процента
Международные резервы России за минувшую неделю снизились на 1,5 процента, сообщили в Центральном банке. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T17:04:00+03:00
2025-10-30T17:04:00+03:00
2025-10-30T21:36:00+03:00
экономика
россия
мвф
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/93/1486379377_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_d1a068081cb8c51fcc3c8995002a7e92.jpg
https://ria.ru/20251030/ekonomika-2051875269.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/93/1486379377_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_ccbea3ae1cb000c778e93946ea9361b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, мвф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, МВФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Международные резервы России за неделю снизились на 1,5 процента
Международные резервы России с 17 по 24 октября снизились на 1,5 процента
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Международные резервы России за минувшую неделю снизились на 1,5 процента, сообщили в Центральном банке.
«
"Международные резервы по состоянию на конец дня 24 октября 2025 года составили 731,2 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 11,2 миллиарда", — говорится в сообщении.
Снижение стало первым за девять недель, оно произошло в основном из-за отрицательной переоценки. На конец дня 17 октября резервы обновили исторический максимум, составив 742,4 миллиарда долларов. В прошлом году они увеличились на 1,8 процента, составив 609,1 миллиарда долларов на 1 января текущего года.
Международные (золотовалютные) резервы — это высоколиквидные иностранные активы в распоряжении ЦБ
и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР)
, резервной позиции в Международном валютном фонде и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).