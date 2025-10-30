Международные резервы России за неделю снизились на 1,5 процента

"Международные резервы по состоянию на конец дня 24 октября 2025 года составили 731,2 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 11,2 миллиарда", — говорится в сообщении.

Снижение стало первым за девять недель, оно произошло в основном из-за отрицательной переоценки. На конец дня 17 октября резервы обновили исторический максимум, составив 742,4 миллиарда долларов. В прошлом году они увеличились на 1,8 процента, составив 609,1 миллиарда долларов на 1 января текущего года.