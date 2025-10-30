Рейтинг@Mail.ru
Международные резервы России за неделю снизились на 1,5 процента - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 30.10.2025 (обновлено: 21:36 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/rezervy-2051891496.html
Международные резервы России за неделю снизились на 1,5 процента
Международные резервы России за неделю снизились на 1,5 процента - РИА Новости, 30.10.2025
Международные резервы России за неделю снизились на 1,5 процента
Международные резервы России за минувшую неделю снизились на 1,5 процента, сообщили в Центральном банке. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T17:04:00+03:00
2025-10-30T21:36:00+03:00
экономика
россия
мвф
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/93/1486379377_0:280:3143:2048_1920x0_80_0_0_d1a068081cb8c51fcc3c8995002a7e92.jpg
https://ria.ru/20251030/ekonomika-2051875269.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148637/93/1486379377_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_ccbea3ae1cb000c778e93946ea9361b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, мвф, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, МВФ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Международные резервы России за неделю снизились на 1,5 процента

Международные резервы России с 17 по 24 октября снизились на 1,5 процента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Международные резервы России за минувшую неделю снизились на 1,5 процента, сообщили в Центральном банке.
«

"Международные резервы по состоянию на конец дня 24 октября 2025 года составили 731,2 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 11,2 миллиарда", — говорится в сообщении.

Снижение стало первым за девять недель, оно произошло в основном из-за отрицательной переоценки. На конец дня 17 октября резервы обновили исторический максимум, составив 742,4 миллиарда долларов. В прошлом году они увеличились на 1,8 процента, составив 609,1 миллиарда долларов на 1 января текущего года.
Международные (золотовалютные) резервы — это высоколиквидные иностранные активы в распоряжении ЦБ и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в Международном валютном фонде и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Экономика России должна быть сильной, заявила Набиуллина
Вчера, 16:10
 
ЭкономикаРоссияМВФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала