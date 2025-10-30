Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Рио-де-Жанейро не решит проблему с наркотиками, заявила активистка
02:54 30.10.2025
Рейд в Рио-де-Жанейро не решит проблему с наркотиками, заявила активистка
Рейд в Рио-де-Жанейро не решит проблему с наркотиками, заявила активистка
Рейд в Рио-де-Жанейро не решит проблему с наркотиками, заявила активистка

Полицейская операция против банды Comando Vermelho в северной части Рио-де-Жанейро
Полицейская операция против банды Comando Vermelho в северной части Рио-де-Жанейро. Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 окт - РИА Новости. Спецоперация полиции Рио-де-Жанейро, приведшая к смерти более 100 человек, не решит проблему с наркотиками и не ослабит банду "Красная команда", заявила РИА Новости активистка Джессика Пирес.
"Мы и представить себе не могли, что это произойдёт в 2025 году, после стольких усилий, стольких данных, доказательств того, как эти операции влияют на жителей фавел и всего города, и насколько ничтожны их результаты в этой войне с наркотиками", - сказала она.
Полицейская операция против банды Comando Vermelho в северной части Рио-де-Жанейро
Губернатор Рио-де-Жанейро оценил операцию полиции против банды в фавелах
29 октября, 18:31
29 октября, 18:31
Пирес - журналистка, освещающая рейды полиции в фавелах. Она также работает в НКО, которая борется за права жителей фавел.
Она отметила, что структуры наркокартелей поддерживаются многочисленными каналами доступа к наркотикам и крупнокалиберному оружию, зачастую в этом им оказывают поддержку коррумпированные чиновники.
"Это не те смерти, которые дестабилизируют "Красную команду", - подчеркнула активистка, отметив, что для борьбы с бандами необходимо собирать данные и отслеживать денежные потоки для пресечения финансирования организаций.
Полиция Рио-де-Жанейро провела во вторник крупную операцию против бразильской банды "Красная команда" в фавелах на севере города. В операции было задействовано около 2500 полицейских.
"Красная команда" - одна из старых и жестоких банд Рио-де-Жанейро, контролирующая ряд районов.
Жители северной части Рио-де-Жанейро вынесли тела погибших в результате полицейской операции на площадь Сан-Лукас
Полиция Рио-де-Жанейро подтвердила гибель 119 человек
29 октября, 20:01
29 октября, 20:01
 
В мире, Рио-де-Жанейро (город)
 
 
