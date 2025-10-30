Рейтинг@Mail.ru
В Польше утверждают, что перехватили российский самолет над Балтикой
14:08 30.10.2025 (обновлено: 16:45 30.10.2025)
В Польше утверждают, что перехватили российский самолет над Балтикой
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтикой. РИА Новости, 30.10.2025
в мире
польша
балтийское море
владислав косиняк-камыш
ил-20
миг-29
министерство обороны рф (минобороны рф)
польша
балтийское море
в мире, польша, балтийское море, владислав косиняк-камыш , ил-20, миг-29, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Польша, Балтийское море, Владислав Косиняк-Камыш , Ил-20, МиГ-29, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Jarad A. DentonИстребитель МиГ-29 ВВС Польши
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши . Архивное фото
ВАРШАВА, 30 окт – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтикой.
В среду Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что два истребителя ВВС страны перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в небе над Балтийским морем.
"Наши истребитель МиГ-29 в очередной раз перехватил российский самолет-разведчик над Балтикой", - сказал министр журналистам.
Он не привел подробностей инцидента.
Позднее оперативное командование видов вооруженных сил Польши сообщило, что российский самолет не нарушал воздушного пространства республики. По данным польских военных, самолет, летевший в международном воздушном пространстве, "был перехвачен, идентифицирован и сопровожден".
"Нарушения польского воздушного пространства не произошло", - отмечается в сообщении.
В Минобороны РФ не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
