В Польше утверждают, что перехватили российский самолет над Балтикой

ВАРШАВА, 30 окт – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтикой.

Он не привел подробностей инцидента.

Позднее оперативное командование видов вооруженных сил Польши сообщило, что российский самолет не нарушал воздушного пространства республики. По данным польских военных, самолет, летевший в международном воздушном пространстве, "был перехвачен, идентифицирован и сопровожден".