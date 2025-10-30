https://ria.ru/20251030/razvedchik-2051841199.html
В Польше утверждают, что перехватили российский самолет над Балтикой
В Польше утверждают, что перехватили российский самолет над Балтикой - РИА Новости, 30.10.2025
В Польше утверждают, что перехватили российский самолет над Балтикой
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтикой. РИА Новости, 30.10.2025
ВАРШАВА, 30 окт – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтикой.
В среду Оперативное командование вооруженных сил Польши
заявило, что два истребителя ВВС страны перехватили российский разведывательный самолет Ил-20
в небе над Балтийским морем
.
"Наши истребитель МиГ-29
в очередной раз перехватил российский самолет-разведчик над Балтикой", - сказал министр журналистам.
Он не привел подробностей инцидента.
Позднее оперативное командование видов вооруженных сил Польши сообщило, что российский самолет не нарушал воздушного пространства республики. По данным польских военных, самолет, летевший в международном воздушном пространстве, "был перехвачен, идентифицирован и сопровожден".
"Нарушения польского воздушного пространства не произошло", - отмечается в сообщении.
В Минобороны РФ
не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.