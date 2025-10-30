Рейтинг@Mail.ru
Расчет РСЗО "Ураган" нанес удар под Красноармейском - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/raschet-2051689569.html
Расчет РСЗО "Ураган" нанес удар под Красноармейском
Расчет РСЗО "Ураган" нанес удар под Красноармейском - РИА Новости, 30.10.2025
Расчет РСЗО "Ураган" нанес удар под Красноармейском
Расчёт РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" нанёс артиллерийский удар по району сосредоточения формирований ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T05:22:00+03:00
2025-10-30T05:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148163/59/1481635941_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_25cb8abd713bef79d00a70f3ac26d58d.jpg
https://ria.ru/20250220/spetsoperatsiya-2000446829.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148163/59/1481635941_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3706fae9dc4ee5247363959e0c53c5ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет РСЗО "Ураган" нанес удар под Красноармейском

Расчет РСЗО "Ураган" нанес удар по району сосредоточения ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПуск ракет РСЗО "Ураган" на полигоне Чебаркуль
Пуск ракет РСЗО Ураган на полигоне Чебаркуль - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Расчёт РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" нанёс артиллерийский удар по району сосредоточения формирований ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Артиллерийский расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" 385-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Центр" нанёс артиллерийский удар по району сосредоточения формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что расчет осуществил залп по площадной цели на дальности до 32 км. Мощные детонации и разлёт осколков по широкой территории привели к разрушению укрытий, поражению значительной части противника, что создало благоприятную обстановку для дальнейшего продвижения штурмовых групп.
"Операторы БПЛА подтвердили поражение ключевых целей и указали новые координаты для последующего огневого воздействия. Полученные разведданные позволили продолжить точечные удары и дальнейшее разрушение оборонительных позиций ВСУ на данном направлении" - добавили в Минобороны.
РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Российские военные нанесли удар по ВСУ под Красноармейском из РСЗО "Ураган"
20 февраля, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала