Расчет РСЗО "Ураган" нанес удар под Красноармейском
Расчёт РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" нанёс артиллерийский удар по району сосредоточения формирований ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T05:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
2025
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Расчёт РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" нанёс артиллерийский удар по району сосредоточения формирований ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.
"Артиллерийский расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" 385-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Центр" нанёс артиллерийский удар по району сосредоточения формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что расчет осуществил залп по площадной цели на дальности до 32 км. Мощные детонации и разлёт осколков по широкой территории привели к разрушению укрытий, поражению значительной части противника, что создало благоприятную обстановку для дальнейшего продвижения штурмовых групп.
"Операторы БПЛА подтвердили поражение ключевых целей и указали новые координаты для последующего огневого воздействия. Полученные разведданные позволили продолжить точечные удары и дальнейшее разрушение оборонительных позиций ВСУ на данном направлении" - добавили в Минобороны.