Расчет РСЗО "Ураган" нанес удар под Красноармейском

ЛУГАНСК, 30 окт - РИА Новости. Расчёт РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" нанёс артиллерийский удар по району сосредоточения формирований ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.

"Артиллерийский расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" 385-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск "Центр" нанёс артиллерийский удар по району сосредоточения формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО", – рассказали в оборонном ведомстве.

Минобороны уточняет, что расчет осуществил залп по площадной цели на дальности до 32 км. Мощные детонации и разлёт осколков по широкой территории привели к разрушению укрытий, поражению значительной части противника, что создало благоприятную обстановку для дальнейшего продвижения штурмовых групп.