Путин рассказал о направлении инициативы Большого Евразийского партнерства - РИА Новости, 30.10.2025
14:18 30.10.2025
Путин рассказал о направлении инициативы Большого Евразийского партнерства
Путин рассказал о направлении инициативы Большого Евразийского партнерства
Путин рассказал о направлении инициативы Большого Евразийского партнерства

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников XVIII Веронского Евразийского экономического форума, отметил, что российская инициатива Большого Евразийского партнерства направлена на взаимовыгодное сопряжение потенциалов стран, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Веронский Евразийский экономический форум в этом году пройдет 30-31 октября в стамбульском дворце Чириган.
"Такая совместная работа важна с учётом особой роли нашего континента в мировых делах, в том числе в процессах построения многополярного миропорядка. Именно в Евразии сосредоточены основные центры экономического роста, ключевые транспортные и торговые маршруты. Хотел бы подчеркнуть, что российская инициатива Большого Евразийского партнёрства направлена на взаимовыгодное сопряжение потенциалов всех расположенных здесь государств и интеграционных объединений", - говорится в приветствии.
Президент отметил, что за прошедшие годы форум снискал заслуженный авторитет. Так, регулярные неформальные встречи политиков, предпринимателей, учёных и экспертов из многих стран позволяют обстоятельно обсуждать вопросы глобальной экономики и способствуют развитию международного сотрудничества.
Он также подчеркнул, что тема нынешней встречи ‒ "Новая энергия для новых экономических реалий" ‒ достаточно актуальная. На мероприятии рассмотрят перспективы расширения взаимодействия в сферах энергетики и цифровой экономики, инвестиций и научно-технических инноваций, транспорта и логистики.
Путин выразил уверенность в том, что дискуссии на форуме будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые предложения и инициативы получат практическую реализацию на благо стран и народов.
29.10.2025
В Евразии знают, какие общие ценности есть у стран, заявил Песков
29 октября, 19:24
 
Россия Евразия Владимир Путин
 
 
