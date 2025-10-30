Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с главой "Роснано" работу компании - РИА Новости, 30.10.2025
13:54 30.10.2025 (обновлено: 15:18 30.10.2025)
Путин обсудил с главой "Роснано" работу компании
Путин обсудил с главой "Роснано" работу компании
Президент России Владимир Путин в четверг принял в Кремле председателя правления управляющей компании "Роснано" Сергея Куликова. РИА Новости, 30.10.2025
Путин на встрече с главой «Роснано» Сергеем Куликовым
Владимир Путин в Кремле заслушал доклад главы «Роснано» Сергея Куликова
Путин обсудил с главой "Роснано" работу компании

Глава "Роснано" Куликов доложил Путину о работе корпорации

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг принял в Кремле председателя правления управляющей компании "Роснано" Сергея Куликова.
Глава государства отметил, что финансовое состояние корпорации улучшилось, ее оздоровление практически завершилось. Он поинтересовался у Куликова о наиболее важных направлениях работы корпорации.
Тот рассказал о внедрении за четыре года 80 процентов исторических и вновь сформированных заделов:
«
"Фактически "трудоустраивали" наши проекты в хорошие руки".
Руководитель госкорпорации АО Роснано Сергей Куликов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей Куликов
председатель правления управляющей компании "Роснано"
Так, компания сфокусировалась на нескольких направлениях, выбрав партнеров для сотрудничества. При этом руководство ориентировалось на то, что необходимо выполнить в рамках национальных целей.
Как следует из материалов к встрече, "Роснано" разработала механизм досрочного закрытия оставшегося долга по облигациям.
"Экономия бюджетных средств вследствие досрочного прекращения "кредитной схемы" составила 35 миллиардов рублей, 80 процентов долга погашено собственными средствами, разработан механизм досрочного закрытия оставшегося долга по облигациям", — говорится в них.
Объем поступлений от инвестиционного портфеля компании за последние пять лет превысил 80 миллиардов рублей, что составляет более 80 процентов от полученных поступлений с 2008 по 2020 год. При этом обеспечен рост стоимости центров компетенций в три раза, расходы также сокращены втрое относительно периода 2008-2020 годов. Рентабельность активов составляет 16-18 процентов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее в четверг заявил, что корпорация "справилась с болезнями прошлого", уверенно встает на ноги и реализует конкретные проекты.
Это уже вторая встреча Путина с Куликовым в этом году, предыдущая состоялась в мае. Тогда он докладывал президенту о преодолении кризиса ликвидности, реализации проектов и о планах на будущее.
"Роснано" в октябре 2023 года в своем отчете сообщило о невозможности исполнения обязательств перед кредиторами за счет собственных средств и заявило, что в настоящее время отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве. Согласно приведенным в отчете показателям, чистый долг корпорации за первое полугодие 2023 года составил 95,6 миллиарда рублей.
Песков на следующий день заявил, что меры финансового оздоровления в "Роснано" принимаются, правительство "плотно занимается" этим вопросом.
В апреле 2024 года в "Роснано" сообщили РИА Новости, что компания при поддержке правительства согласовала досрочное погашение долга с Совкомбанком, ПСБ, банками "Санкт-Петербург", "Ак Барс" и "Россия". Корпорация планировала досрочно погасить 80 процентов долга с дисконтом, а оставшиеся обязательства должны были стать "комфортными для обслуживания" на горизонте трех-четырех лет.
В итоге осенью компания сообщила, что не имеет признаков банкротства после договоренностей с банками о погашении долга.
В мае 2025 года, Куликов на встрече с Путиным сообщил, что компания преодолела кризис ликвидности, больше не берет в долг и будет восстанавливать капитал и репутацию. Позже в компании заявили РИА Новости, что общая экономия при досрочном дисконтированном погашении долга общей суммой 440 миллиардов рублей составила до 35 миллиардов рублей.
