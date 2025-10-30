Песков объяснил, почему Путин рассказал о "Посейдоне" бойцам СВО

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал заявление о "Посейдоне" в военном госпитале, потому что бойцам СВО интересно знать об обеспечении безопасности государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.