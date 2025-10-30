https://ria.ru/20251030/putin-2051825562.html
Песков объяснил, почему Путин рассказал о "Посейдоне" бойцам СВО
Песков объяснил, почему Путин рассказал о "Посейдоне" бойцам СВО
Президент России Владимир Путин сделал заявление о "Посейдоне" в военном госпитале, потому что бойцам СВО интересно знать об обеспечении безопасности... РИА Новости, 30.10.2025
