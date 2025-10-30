https://ria.ru/20251030/putin-2051823584.html
Испытания "Посейдона" состоялись позавчера, сообщил Песков
Испытания "Посейдона" состоялись позавчера, сообщил Песков - РИА Новости, 30.10.2025
Испытания "Посейдона" состоялись позавчера, сообщил Песков
Испытания подводного аппарата "Посейдон", о которых рассказал президент РФ Владимир Путин, состоялись позавчера, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 30.10.2025
Испытания "Посейдона" состоялись позавчера, сообщил Песков
