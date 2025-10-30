Рейтинг@Mail.ru
Испытания "Посейдона" состоялись позавчера, сообщил Песков - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/putin-2051823584.html
Испытания "Посейдона" состоялись позавчера, сообщил Песков
Испытания "Посейдона" состоялись позавчера, сообщил Песков - РИА Новости, 30.10.2025
Испытания "Посейдона" состоялись позавчера, сообщил Песков
Испытания подводного аппарата "Посейдон", о которых рассказал президент РФ Владимир Путин, состоялись позавчера, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T12:58:00+03:00
2025-10-30T12:58:00+03:00
россия
москва
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_0:96:3072:1824_1920x0_80_0_0_7f4c69167dc4c5bed9b5061a05c35f97.jpg
https://ria.ru/20251029/medvedev-2051665695.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971837781_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_5ad4f75aa9de4f4e5650dcc831704ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Испытания "Посейдона" состоялись позавчера, сообщил Песков

Песков: позавчера состоялись испытания "Посейдона", о которых рассказал Путин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Испытания подводного аппарата "Посейдон", о которых рассказал президент РФ Владимир Путин, состоялись позавчера, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Наверное, вы сами должны были заметить, что он рассказывал о "Буревестнике" в воскресенье, а об испытании, которое было позавчера, он, соответственно, рассказывал вчера", - сказал Песков журналистам.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка в Москве. Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Медведев ответил на идею испытать "Посейдон" в Бельгии
29 октября, 23:05
 
РоссияМоскваВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала