В Британии выступили со срочным призывом к Трампу после заявления Путина

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. После заявления президента Владимира Путина об испытаниях безэкипажного подводного аппарата "Посейдон" США должны незамедлительно приступить к обсуждению вопроса ядерного сдерживания с Россией, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниэла Дэвиса.
"Соединенные Штаты должны срочно попытаться обсудить это оружие с Россией и срочно договориться о продлении договора СНВ", — сказал он.
Аналитик отметил, что США должны тщательно обдумать вопрос контроля над вооружениями и ядерным оружием, чтобы избежать приближающейся катастрофы.
В среду Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка в Москве рассказал о прошедших накануне испытаниях "Посейдона". Президент отметил, что впервые удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой он прошел определенное количество времени.
По словам Путина, перехват аппарата невозможен. По скоростям и глубинам ему нет аналогов в мире, подчеркнул он. При этом мощность "Посейдона" значительно превышает таковую у ракеты межконтинентальной дальности "Сармат", которая скоро поступит на боевое дежурство.