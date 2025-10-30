Рейтинг@Mail.ru
В Британии выступили со срочным призывом к Трампу после заявления Путина
12:22 30.10.2025 (обновлено: 15:22 30.10.2025)
В Британии выступили со срочным призывом к Трампу после заявления Путина
В Британии выступили со срочным призывом к Трампу после заявления Путина
После заявления президента Владимира Путина об испытаниях безэкипажного подводного аппарата "Посейдон" США должны незамедлительно приступить к обсуждению... РИА Новости, 30.10.2025
в мире, сша, москва, владимир путин, россия
В мире, США, Москва, Владимир Путин, Россия
В Британии выступили со срочным призывом к Трампу после заявления Путина

Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. После заявления президента Владимира Путина об испытаниях безэкипажного подводного аппарата "Посейдон" США должны незамедлительно приступить к обсуждению вопроса ядерного сдерживания с Россией, такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала подполковника армии США в отставке Дэниэла Дэвиса.
"Соединенные Штаты должны срочно попытаться обсудить это оружие с Россией и срочно договориться о продлении договора СНВ", — сказал он.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
На Западе предупредили США из-за плана против России
Вчера, 12:10
Аналитик отметил, что США должны тщательно обдумать вопрос контроля над вооружениями и ядерным оружием, чтобы избежать приближающейся катастрофы.
В среду Владимир Путин в ходе посещения Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка в Москве рассказал о прошедших накануне испытаниях "Посейдона". Президент отметил, что впервые удалось запустить атомную энергетическую установку, на которой он прошел определенное количество времени.
По словам Путина, перехват аппарата невозможен. По скоростям и глубинам ему нет аналогов в мире, подчеркнул он. При этом мощность "Посейдона" значительно превышает таковую у ракеты межконтинентальной дальности "Сармат", которая скоро поступит на боевое дежурство.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Россия открыла новую эру геополитического сдерживания
Вчера, 11:38
 
