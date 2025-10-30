В Британии выступили со срочным призывом к Трампу после заявления Путина

По словам Путина, перехват аппарата невозможен. По скоростям и глубинам ему нет аналогов в мире, подчеркнул он. При этом мощность "Посейдона" значительно превышает таковую у ракеты межконтинентальной дальности "Сармат", которая скоро поступит на боевое дежурство.