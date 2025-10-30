Рейтинг@Mail.ru
Пушков объяснил, почему ЕС не готов принять Украину - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/pushkov-2051979817.html
Пушков объяснил, почему ЕС не готов принять Украину
Пушков объяснил, почему ЕС не готов принять Украину - РИА Новости, 30.10.2025
Пушков объяснил, почему ЕС не готов принять Украину
Европейский союз не готов принять Украину в свой состав из-за страха непрошенной конкуренции на внутреннем рынке, заявил сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T23:50:00+03:00
2025-10-30T23:50:00+03:00
в мире
украина
россия
польша
алексей пушков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155292/12/1552921260_0:264:2560:1704_1920x0_80_0_0_9dbf70f326c046b7f89e37d654ff19c7.jpg
https://ria.ru/20250524/euractiv-2018803467.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155292/12/1552921260_288:0:2560:1704_1920x0_80_0_0_0c0976850ae2641ee3131967a0d0b8e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, польша, алексей пушков, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Польша, Алексей Пушков, Евросоюз
Пушков объяснил, почему ЕС не готов принять Украину

Пушков: Украину не готовы принять в ЕС из-за страха непрошенной конкуренции

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Европейский союз не готов принять Украину в свой состав из-за страха непрошенной конкуренции на внутреннем рынке, заявил сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя новое торговое соглашение между ЕС и Украиной.
«

"Новое торговое соглашение между Украиной и ЕС сохраняет принцип защиты внутреннего рынка стран ЕС, начиная с Польши, от дешевых украинских сельхозтоваров. Надо полагать, без этих защитных положений, призванных оградить европейских сельхозпроизводителей от непрошенной конкуренции, оно вообще не было бы подписано. Если исходить из этого, то непохоже, чтобы в ЕС были готовы принять Украину в свой состав - не на словах, а на деле", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор добавил, что после принятия в состав ЕС Украины к ней было бы нельзя применять подобные ограничительные меры.
"И тогда поляки, словаки, французы, да и многие другие горько пожалеют о том дне, когда их правительства дали согласие на ее включение в Евросоюз", - заключил Пушков.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
"Идиотская ситуация": в Киеве вышли из себя после одного решения ЕС
24 мая, 05:35
 
В миреУкраинаРоссияПольшаАлексей ПушковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала