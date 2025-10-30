Пушков объяснил, почему ЕС не готов принять Украину

«

"Новое торговое соглашение между Украиной и ЕС сохраняет принцип защиты внутреннего рынка стран ЕС, начиная с Польши, от дешевых украинских сельхозтоваров. Надо полагать, без этих защитных положений, призванных оградить европейских сельхозпроизводителей от непрошенной конкуренции, оно вообще не было бы подписано. Если исходить из этого, то непохоже, чтобы в ЕС были готовы принять Украину в свой состав - не на словах, а на деле", - написал Пушков в своем Telegram-канале.