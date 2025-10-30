https://ria.ru/20251030/pushkov-2051979817.html
Пушков объяснил, почему ЕС не готов принять Украину
Пушков объяснил, почему ЕС не готов принять Украину - РИА Новости, 30.10.2025
Пушков объяснил, почему ЕС не готов принять Украину
Европейский союз не готов принять Украину в свой состав из-за страха непрошенной конкуренции на внутреннем рынке, заявил сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T23:50:00+03:00
2025-10-30T23:50:00+03:00
2025-10-30T23:50:00+03:00
в мире
украина
россия
польша
алексей пушков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155292/12/1552921260_0:264:2560:1704_1920x0_80_0_0_9dbf70f326c046b7f89e37d654ff19c7.jpg
https://ria.ru/20250524/euractiv-2018803467.html
украина
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155292/12/1552921260_288:0:2560:1704_1920x0_80_0_0_0c0976850ae2641ee3131967a0d0b8e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, польша, алексей пушков, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Польша, Алексей Пушков, Евросоюз
Пушков объяснил, почему ЕС не готов принять Украину
Пушков: Украину не готовы принять в ЕС из-за страха непрошенной конкуренции
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Европейский союз не готов принять Украину в свой состав из-за страха непрошенной конкуренции на внутреннем рынке, заявил сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя новое торговое соглашение между ЕС и Украиной.
«
"Новое торговое соглашение между Украиной и ЕС сохраняет принцип защиты внутреннего рынка стран ЕС, начиная с Польши, от дешевых украинских сельхозтоваров. Надо полагать, без этих защитных положений, призванных оградить европейских сельхозпроизводителей от непрошенной конкуренции, оно вообще не было бы подписано. Если исходить из этого, то непохоже, чтобы в ЕС были готовы принять Украину в свой состав - не на словах, а на деле", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор добавил, что после принятия в состав ЕС Украины к ней было бы нельзя применять подобные ограничительные меры.
"И тогда поляки, словаки, французы, да и многие другие горько пожалеют о том дне, когда их правительства дали согласие на ее включение в Евросоюз", - заключил Пушков.