Рейтинг@Mail.ru
Китай не поможет Трампу повлиять на Россию, заявил Пушков - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/pushkov-2051860726.html
Китай не поможет Трампу повлиять на Россию, заявил Пушков
Китай не поможет Трампу повлиять на Россию, заявил Пушков - РИА Новости, 30.10.2025
Китай не поможет Трампу повлиять на Россию, заявил Пушков
Китай не поможет президенту США Дональду Трампу повлиять на Россию в украинском вопросе, считает сенатор РФ Алексей Пушков. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T15:09:00+03:00
2025-10-30T15:09:00+03:00
в мире
китай
россия
сша
дональд трамп
алексей пушков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129864/65/1298646571_0:0:2270:1277_1920x0_80_0_0_5d544ea90e86644b47b52fd0b8c62a8f.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051851192.html
китай
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129864/65/1298646571_0:0:2270:1703_1920x0_80_0_0_5a6d85babf875d8d6af71e306ded781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, россия, сша, дональд трамп, алексей пушков
В мире, Китай, Россия, США, Дональд Трамп, Алексей Пушков
Китай не поможет Трампу повлиять на Россию, заявил Пушков

Пушков: Китай не поможет Трампу повлиять на Россию в украинском вопросе

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Китай не поможет президенту США Дональду Трампу повлиять на Россию в украинском вопросе, считает сенатор РФ Алексей Пушков.
«

"Что же касается расчетов Трампа, чтобы Си (Цзиньпин, лидер КНР) помог ему повлиять на Россию, здесь он вряд ли добился того, чего хотел. Накануне саммита МИД Китая заявил, что давление и угрозы не дадут результата", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что саммит лидеров США и КНР может обозначит легкую разрядку в отношениях между странами при том, что обе стороны намерены твердо отстаивать свои интересы.
"Не случайно Трамп, оценив встречу на "12 из 10", назвал Си "жестким переговорщиком", - констатировал парламентарий.
Встреча двух лидеров проходила на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане. Трамп по итогам переговоров заявил, что встреча была "потрясающей", подчеркнув, что на ней было достигнуто много важных решений. После завершения переговоров самолет американского президента сразу вылетел в Вашингтон.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп пытается заслужить место в раю миротворчеством, пишет NYT
Вчера, 14:38
 
В миреКитайРоссияСШАДональд ТрампАлексей Пушков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала