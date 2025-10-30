Памятник Пушкину в Одессе разрисовали символикой "Азова"*

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Закрытый фанерой памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе разрисовали символикой украинского националистического батальона "Азов"*, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«
"На куб (из щитов вокруг памятника Пушкину - ред.) уже нанесли трезубец и символику "Азова"*, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Депутаты Одесского горсовета в декабре 2024 года поддержали снос памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре. В сентябре 2024 года снос памятника Пушкину инициировала Одесская областная военная администрация. Занимавший тогда пост мэра Одессы Геннадий Труханов, которого Владимир Зеленский лишил гражданства Украины, заявлял, что монумент сносить не будут, потому что он является частью культурного наследия и был установлен горожанами на собственные средства.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
* Запрещенная в России террористическая организация
Труханов заявил, что Одесса не русский город
28 июня, 01:47