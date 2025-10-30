Рейтинг@Mail.ru
20:18 30.10.2025 (обновлено: 20:19 30.10.2025)
Пушилин ликвидировал министерство обороны ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушили постановил ликвидировать министерство обороны республики, процедура его упразднения должна быть завершена в течение шести месяцев, следует из указа, опубликованного на сайте главы региона.
«
"Постановляю: ликвидировать (упразднить) министерство обороны Донецкой Народной Республики...; утвердить состав ликвидационной комиссии, включив в случае необходимости государственных гражданских служащих иных исполнительных органов ДНР по согласованию с их руководителями", - говорится в указе.
Кроме того, Пушилин постановил предоставить ему ликвидационный баланс минобороны республики, обеспечить финансирование расходов, а также установил срок завершения упразднения в течение шести месяцев со дня вступления указа в силу.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
Андрей Чертков - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Пушилин назначил Черткова председателем правительства ДНР
15 сентября, 20:43
 
Донецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны ДНРДенис ПушилинПолитика
 
 
