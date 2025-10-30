Пушилин ликвидировал министерство обороны ДНР

ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушили постановил ликвидировать министерство обороны республики, процедура его упразднения должна быть завершена в течение шести месяцев, следует из указа, опубликованного на сайте главы региона.
"Постановляю: ликвидировать (упразднить) министерство обороны Донецкой Народной Республики...; утвердить состав ликвидационной комиссии, включив в случае необходимости государственных гражданских служащих иных исполнительных органов ДНР по согласованию с их руководителями", - говорится в указе.
Кроме того, Пушилин постановил предоставить ему ликвидационный баланс минобороны республики, обеспечить финансирование расходов, а также установил срок завершения упразднения в течение шести месяцев со дня вступления указа в силу.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
