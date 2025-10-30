Житель Туапсе получил восемь лет за попытку вступить в "ЛСР"*

КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Суд дал 8 лет колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме жителю Туапсе Алексею Орлову, который хотел вступить в "Легион Свобода России"* и уехать на Украину, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.