Житель Туапсе получил восемь лет за попытку вступить в "ЛСР"*

КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Суд дал 8 лет колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме жителю Туапсе Алексею Орлову, который хотел вступить в "Легион Свобода России"* и уехать на Украину, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Как установлено, в период с 14 марта по 23 апреля 2025 года в Туапсе подсудимый вышел на связь с представителем организации "Легион Свобода России" и выразил намерение в неё вступить. Для этого 21 апреля в Туапсе Орлов "в ходе переписки согласовал с представителем "ЛСР"* маршрут следования для вступления в его состав и участия в деятельности данной ТО на территории Украины".
По плану, Орлову нужно было приехать на автобусе в Донецк в ДНР, где его должен был встретить другой представитель "ЛСР"* и оказать содействие во вступлении и участии в нём. Двадцать третьего апреля Орлов, собрав личные вещи и документы, готовился отправиться для посадки в автобус, но был задержан. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.
«
"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Орлова Алексея Валерьевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 205.5 и частью 1 статьи 30, статьей 275 УК РФ (приготовление к участию в деятельности организации, которая признана террористической в РФ, госизмена - ред.)… В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - сообщили в пресс-службе суда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.
* Запрещенная в России террористическая организация