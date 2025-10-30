Рейтинг@Mail.ru
Житель Туапсе получил восемь лет за попытку вступить в "ЛСР"* - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 30.10.2025 (обновлено: 19:38 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/prigovor-2051934782.html
Житель Туапсе получил восемь лет за попытку вступить в "ЛСР"*
Житель Туапсе получил восемь лет за попытку вступить в "ЛСР"* - РИА Новости, 30.10.2025
Житель Туапсе получил восемь лет за попытку вступить в "ЛСР"*
Суд дал 8 лет колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме жителю Туапсе Алексею Орлову, который хотел вступить в "Легион Свобода России"* и... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T18:50:00+03:00
2025-10-30T19:38:00+03:00
россия
туапсе
украина
алексей орлов (калмыкия)
лср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20250319/sevastopol-2005895082.html
россия
туапсе
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, туапсе, украина, алексей орлов (калмыкия), лср
Россия, Туапсе, Украина, Алексей Орлов (Калмыкия), ЛСР
Житель Туапсе получил восемь лет за попытку вступить в "ЛСР"*

Жителю Туапсе, который хотел вступить в "ЛСР" и уехать на Украину, дали 8 лет

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Суд дал 8 лет колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме жителю Туапсе Алексею Орлову, который хотел вступить в "Легион Свобода России"* и уехать на Украину, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
Как установлено, в период с 14 марта по 23 апреля 2025 года в Туапсе подсудимый вышел на связь с представителем организации "Легион Свобода России" и выразил намерение в неё вступить. Для этого 21 апреля в Туапсе Орлов "в ходе переписки согласовал с представителем "ЛСР"* маршрут следования для вступления в его состав и участия в деятельности данной ТО на территории Украины".
По плану, Орлову нужно было приехать на автобусе в Донецк в ДНР, где его должен был встретить другой представитель "ЛСР"* и оказать содействие во вступлении и участии в нём. Двадцать третьего апреля Орлов, собрав личные вещи и документы, готовился отправиться для посадки в автобус, но был задержан. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.
«
"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Орлова Алексея Валерьевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 205.5 и частью 1 статьи 30, статьей 275 УК РФ (приготовление к участию в деятельности организации, которая признана террористической в РФ, госизмена - ред.)… В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме", - сообщили в пресс-службе суда.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.
* Запрещенная в России террористическая организация
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
В Севастополе арестовали сторонника "Русского добровольческого корпуса"*
19 марта, 10:11
 
РоссияТуапсеУкраинаАлексей Орлов (Калмыкия)ЛСР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала