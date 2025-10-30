Рейтинг@Mail.ru
В России вынесли приговоры 632 боевикам ВСУ, заявил Мирошник
Специальная военная операция на Украине
 
06:02 30.10.2025
В России вынесли приговоры 632 боевикам ВСУ, заявил Мирошник
В России вынесли приговоры 632 боевикам ВСУ, заявил Мирошник

Оглашение приговора членам украинской диверсионно-разведывательной группы, обвиняемым в терактах. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские суды вынесли приговоры 632 военным ВСУ, более 8 тысяч уголовных дел находятся в работе, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"По данным на начало октября, 632 людям вынесены приговоры. Где-то 8200 уголовных дел сейчас находятся в работе. Каждый месяц добавляются сотни новых уголовных дел", - сказал Мирошник агентству.
Главное, подчеркнул посол, чтобы в конечном итоге ни одно преступление не осталось безнаказанным.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Мирошник рассказал о пострадавших от атак дронов ВСУ
28 октября, 07:13
28 октября, 07:13
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
