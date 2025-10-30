В России вынесли приговоры 632 боевикам ВСУ, заявил Мирошник

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские суды вынесли приговоры 632 военным ВСУ, более 8 тысяч уголовных дел находятся в работе, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.