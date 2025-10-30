Reuters: шатдаун правительства США затормозил работу ФБР

«

"Расследования ФБР замедлились или затормозились из-за второго по длительности в истории шатдауна правительства США, который оставил бюро без средств для финансирования агентуры или закупки наркотиков или оружия под прикрытием - эти пробелы, по словам представителя ФБР, ставят национальную безопасность под угрозу", - говорится в сообщении агентства.