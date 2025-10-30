Рейтинг@Mail.ru
13:31 30.10.2025
Правительство сможет сдержать рост цен на бензин, заявила Набиуллина
Правительство сможет сдержать рост цен на бензин, заявила Набиуллина
экономика
россия
эльвира набиуллина
госдума рф
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика, россия, эльвира набиуллина, госдума рф, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Правительство сможет сдержать рост цен на бензин, заявила Набиуллина

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Правительство сможет сдержать рост цен на бензин, и это не станет причиной постоянного ускорения инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
"Правительство сможет удержать дальнейший рост цен на бензин, и он не станет причиной постоянного ускорения инфляции", - сказала она.
Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых российских регионов осенью жаловались на локальные дефициты топлива на местных АЗС.
Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений, а правительство 22 октября сообщило о росте производства нефтепродуктов. Минэнерго отмечало, что стабилизации ситуации способствуют сезонные факторы и формирование запасов нефтяными компаниями.
В ЦСР оценили, хватит ли России бензина с учетом ремонтов на НПЗ
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаГосдума РФМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
