Полиция Индонезии не сообщала об убийстве Позднякова, заявили в посольстве

ДЖАКАРТА, 30 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Индонезии не получало официальных уведомлений о предполагаемом убийстве гражданина РФ Владислава Позднякова, в правоохранительные органы такая информация тоже не поступала, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Джакарте.