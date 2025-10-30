Рейтинг@Mail.ru
Полиция Индонезии не сообщала об убийстве Позднякова, заявили в посольстве - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/pozdnyakov-2051839062.html
Полиция Индонезии не сообщала об убийстве Позднякова, заявили в посольстве
Полиция Индонезии не сообщала об убийстве Позднякова, заявили в посольстве - РИА Новости, 30.10.2025
Полиция Индонезии не сообщала об убийстве Позднякова, заявили в посольстве
Посольство РФ в Индонезии не получало официальных уведомлений о предполагаемом убийстве гражданина РФ Владислава Позднякова, в правоохранительные органы такая... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T14:03:00+03:00
2025-10-30T14:03:00+03:00
в мире
россия
индонезия
джакарта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755085384_0:606:2028:1747_1920x0_80_0_0_139b1ee1dd4a73648b22a30957088a80.jpg
https://ria.ru/20251030/kontrakt-2051682537.html
россия
индонезия
джакарта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755085384_0:416:2028:1937_1920x0_80_0_0_09c5c36abfcc3cf477d39c5fb61fba46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индонезия, джакарта
В мире, Россия, Индонезия, Джакарта
Полиция Индонезии не сообщала об убийстве Позднякова, заявили в посольстве

Посольство РФ в Индонезии не получало от полиции данных об убийстве Позднякова

© Фото : @doktorvladiФотография из соцсетей Владислава Позднякова
Фотография из соцсетей Владислава Позднякова - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : @doktorvladi
Фотография из соцсетей Владислава Позднякова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 30 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Индонезии не получало официальных уведомлений о предполагаемом убийстве гражданина РФ Владислава Позднякова, в правоохранительные органы такая информация тоже не поступала, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Джакарте.
В Telegram-каналах появилась информация о том, что российского блогера Владислава Позднякова якобы расстреляли в Индонезии. В соцсетях также распространились фото, на которых, как предполагается, запечатлено окровавленное тело Позднякова.
"Посольство приняло к сведению появившуюся в СМИ и социальных сетях информацию относительно упомянутого в вашем обращении гражданина России. Вместе с тем официальных уведомлений на этот счет от индонезийских властей в Посольство до настоящего времени не поступало. По имеющимся данным, по состоянию на 29 октября каких-либо обращений в местные правоохранительные органы по поводу якобы имевшего место инцидента также не зарегистрировано", - рассказали в российской дипмиссии.
В посольстве добавили, что российские дипломаты поддерживают тесный контакт с компетентными ведомствами Индонезии в целях получения официальной информации по данному вопросу.
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Контракт мужа Блиновской с Минобороны истек, заявила финансовый управляющий
Вчера, 03:17
 
В миреРоссияИндонезияДжакарта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала