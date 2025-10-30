Полиция Индонезии не сообщала об убийстве Позднякова, заявили в посольстве

ДЖАКАРТА, 30 окт - РИА Новости. Посольство РФ в Индонезии не получало официальных уведомлений о предполагаемом убийстве гражданина РФ Владислава Позднякова, в правоохранительные органы такая информация тоже не поступала, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Джакарте.
В Telegram-каналах появилась информация о том, что российского блогера Владислава Позднякова якобы расстреляли в Индонезии. В соцсетях также распространились фото, на которых, как предполагается, запечатлено окровавленное тело Позднякова.
"Посольство приняло к сведению появившуюся в СМИ и социальных сетях информацию относительно упомянутого в вашем обращении гражданина России. Вместе с тем официальных уведомлений на этот счет от индонезийских властей в Посольство до настоящего времени не поступало. По имеющимся данным, по состоянию на 29 октября каких-либо обращений в местные правоохранительные органы по поводу якобы имевшего место инцидента также не зарегистрировано", - рассказали в российской дипмиссии.
В посольстве добавили, что российские дипломаты поддерживают тесный контакт с компетентными ведомствами Индонезии в целях получения официальной информации по данному вопросу.