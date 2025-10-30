В посольстве России заявили о готовности сотрудничать в воссоединении семей

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости, Сергей Попов. Российская сторона открыта к взаимодействию с США по теме воссоединения семей сторон украинского конфликта, но вместо этого наблюдает кампанию лжи, заявило посольство РФ в Вашингтоне РИА Новости.
"Российская сторона открыта к добросовестному взаимодействию для помощи в воссоединении семей и детей обеих сторон этого трагического конфликта, принимая в расчет каждый подтвержденный случай. Вместо этого мы наблюдаем кампанию лжи и выдумок о "десятках тысяч" похищенных несовершеннолетних, хотя представленный Украиной список включает 339", - заявили в посольстве.
Ранее издание Hill сообщило, что сенаторы Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Брайан Шатц хотели пригласить посла РФ Александра Дарчиева выступить на слушаниях в верхней палате конгресса.
Инициативу сенаторов в посольстве назвали очередной провокацией, направленной на сокрытие преступлений киевского режима.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.