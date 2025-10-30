Посол России в США назвал идею пригласить его в сенат провокацией

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Посол РФ в США Александр Дарчиев назвал провокацией, предпринятой по заказу киевского режима, инициативу по приглашению его в американский сенат.

Ранее издание Hill сообщило, что сенаторы Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Брайан Шатц хотели пригласить Дарчиева выступить на слушаниях в верхней палате конгресса.

"Рассматриваем данную инициативу, за которой стоит известный русофоб Грэм*, продвигающий законопроект о признании России "государством-спонсором терроризма" под фальшивым предлогом "похищения" украинских детей, как явную провокацию, предпринятую по заказу режима в Киеве для прикрытия совершаемых ВСУ преступлений против мирного населения, включая стариков, женщин и несовершеннолетних", - говорится в распространенном комментарии Дарчиева.

Посол подчеркнул, что российская сторона неоднократно разъясняла ситуацию с детьми, оказавшимися в зоне боевых действий, помогала воссоединению семей и настойчиво предлагала украинским властям передать конкретные списки, а не заниматься "тиражированием фейков о 20 тысячах "украденных" малолетних граждан Украины , подвергающихся "насильственной русификации".

По словам высокопоставленного дипломата, переданный Украиной в июне перечень содержал 339 имен.

"При этом треть перечня на поверку оказалась не в полной мере достоверной. Многие дети, включенные в него, никогда не были на территории России, достигли совершеннолетия и уже вернулись к своим семьям. По остальной части ведется работа", - подчеркнул он.

"Фигурирующие же в западных СМИ ссылки с подачи Киева на десятки и даже сотни тысяч "похищенных" носят заведомо ложный характер и злонамеренно тиражируются в пропагандистской войне против России", - добавил посол.

Он отметил, что привлечь к ответственности нужно самого Грэма*.

"Естественно, что участие российских представителей в затеянном Грэмом* шабаше, в котором уже назначены виновные, исключается в принципе. Привлекать к ответственности надо прежде всего самого сенатора, против которого в России возбуждены уголовные дела за публичные призывы в марте 2022 года к покушению на президента России, а также высказывания на встрече с Владимиром Зеленским в мае 2023 года про "убийства русских", - заявил Дарчиев