В Польше рассказали, когда откроют погранпереходы с Белоруссией

ВАРШАВА, 30 окт – РИА Новости. Польша откроет дополнительные погранпереходы с Белоруссией "примерно в середине ноября", сообщил пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка.
Во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ноябре будут открыты два пункта пропуска на границе с Белоруссией – в Бобровниках и в Кузнице. В четверг министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что Польша отложила открытие КПП на границе с Белоруссией из-за солидарности с Литвой.
"Премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Литвы Инга Ругинене договорились, что Польша откроет свои пограничные переходы с Белоруссией примерно в середине ноября", - цитирует Шлапку агентство РАР.
Он добавил, что открытие пограничных переходов с Белоруссией планировалось ранее, "однако литовская сторона в беседе с премьер-министром Туском подняла вопрос о напряженности на своей границе".
На прошлой неделе Литва четыре раза закрывала КПП на границе с Белоруссией. После закрытия пунктов пропуска в четвертый раз, поздним вечером 26 октября, движение автотранспорта через КПП "Шальчининкай" - "Бенякони" и "Мядининкай" - "Каменный Лог" так и не восстановлено полностью. Литовская сторона обосновывала приостановку пропуска транспорта через эти два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через этот участок границы некоторые категории лиц: дипломатов или лиц, перевозящих литовскую дипломатическую почту; путешественников, следующих транзитом в Калининградскую область из Белоруссии и обратно; граждан Литвы и Европейского союза, членов их семей, а также лиц, имеющих вид на жительство в Литве.-0-