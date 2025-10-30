В Польше рассказали, когда откроют погранпереходы с Белоруссией

"Премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Литвы Инга Ругинене договорились, что Польша откроет свои пограничные переходы с Белоруссией примерно в середине ноября", - цитирует Шлапку агентство РАР.

Он добавил, что открытие пограничных переходов с Белоруссией планировалось ранее, "однако литовская сторона в беседе с премьер-министром Туском подняла вопрос о напряженности на своей границе".