Обвиняемый в подрыве машины офицера общался с кураторами через игру

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля российского офицера на севере Москвы в 2024 году, общался с представителями украинских спецслужб через чат в мобильной игре и европейский мессенджер, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В них указано, что в основном он держал связь с заказчиками преступления через чат, который позволяет обмениваться зашифрованными сообщениями, совершать звонки и делиться файлами. Разрабатывает мессенджер компания со штаб-квартирой в Европе

В то же время, Серебряков также общался с неустановленными соучастниками в чате популярной мобильной игры, следует из материалов.

Второй западный окружной военный суд в среду приступил к рассмотрению уголовного дела по существу, Серебряков полностью признал вину и заявил, что совершил преступление по идейным соображениям.

Серебряков, до ареста проживавший в Москве и работавший аналитиком данных в банке, обвиняется в приготовлении к теракту, теракте, незаконном обороте взрывчатки и в её незаконном изготовлении.

Утром 24 июля 2024 года два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета в автомобиле. По обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме , находясь в международном розыске.

В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ . По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также признался, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины

Как стало известно в ходе заседания, неустановленные лица планировали совершить серию взрывов на территории РФ , Серебрякова, испытывающего неприязнь к российской власти, привлекли в качестве исполнителя преступлений. Сначала обвиняемый следил за старшим следователем управления по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма главного следственного управления СК России, работавшим над делами, связанными с преступлениями украинских военных.

Соучастники оставили для Серебрякова в тайнике взрывчатое вещество C-4, детонаторы и беспроводные Wi-Fi видеокамеры с передатчиком, позднее он их перепрятывал, некоторые части, например, хранил в пустой литровой упаковке молока, другие закопал в Битцевском лесу, отметив дерево рядом с тайником буквой Z.