https://ria.ru/20251030/podezd-2051857956.html
Приемка подъездов стартовала в микрорайоне Подрезково в подмосковных Химках
Приемка подъездов стартовала в микрорайоне Подрезково в подмосковных Химках - РИА Новости, 30.10.2025
Приемка подъездов стартовала в микрорайоне Подрезково в подмосковных Химках
В подмосковных Химках стартовала приемка подъездов после капитального ремонта в микрорайоне Подрезково на улице Московской, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T15:00:00+03:00
2025-10-30T15:00:00+03:00
2025-10-30T15:00:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051857335_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_c8914f612e89a0585ab068d44f88b46d.jpg
https://ria.ru/20251030/most-2051840057.html
https://ria.ru/20251030/msp-2051838903.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051857335_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_c92e2c1cfb0d25cd9806e8bcca7bb5dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области)
Химки (городской округ в Московской области)
Приемка подъездов стартовала в микрорайоне Подрезково в подмосковных Химках
Приемка подъездов началась в микрорайоне Подрезково на улице Московской в Химках
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В подмосковных Химках стартовала приемка подъездов после капитального ремонта в микрорайоне Подрезково на улице Московской, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В обходах принимают участие жители, муниципальные депутаты и лидеры движения общественной поддержки.
Депутат Глеб Демченко лично оценил результаты итоги обновления в микрорайоне Подрезково в многоквартирных домах №2 на улице Московской и №2 на улице Мира. Среди проведенных работ: замена входных и тамбурных дверей, установка новых светильников, шпатлевка и покраска стен и потолков, покраска перил, замена поручней и почтовых ящиков, укладка новой плитки на первых этажах. Кроме того, проведены работы по замене инженерных коммуникаций и ремонту входного блока: обновлены козырьки над подъездами и ступени.
"Обновление подъездов – это не просто косметический ремонт, это инвестиции в будущее нашего города. Мы стремимся к тому, чтобы Химки становились все более современными, благоустроенными и удобными для жизни. Комфортные подъезды – это результат совместных усилий жителей, управляющих компаний и городской администрации", – приводит пресс-служба слова Демченко.
Ремонтные работы стали возможны благодаря реализации программы "Формирование современной комфортной городской среды". Силами управляющей компании в этом году будет обновлено 80 подъездов.