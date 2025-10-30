Приемка подъездов стартовала в микрорайоне Подрезково в подмосковных Химках

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В подмосковных Химках стартовала приемка подъездов после капитального ремонта в микрорайоне Подрезково на улице Московской, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В обходах принимают участие жители, муниципальные депутаты и лидеры движения общественной поддержки.

Депутат Глеб Демченко лично оценил результаты итоги обновления в микрорайоне Подрезково в многоквартирных домах №2 на улице Московской и №2 на улице Мира. Среди проведенных работ: замена входных и тамбурных дверей, установка новых светильников, шпатлевка и покраска стен и потолков, покраска перил, замена поручней и почтовых ящиков, укладка новой плитки на первых этажах. Кроме того, проведены работы по замене инженерных коммуникаций и ремонту входного блока: обновлены козырьки над подъездами и ступени.

"Обновление подъездов – это не просто косметический ремонт, это инвестиции в будущее нашего города. Мы стремимся к тому, чтобы Химки становились все более современными, благоустроенными и удобными для жизни. Комфортные подъезды – это результат совместных усилий жителей, управляющих компаний и городской администрации", – приводит пресс-служба слова Демченко.