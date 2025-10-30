Семья пловца Свечникова объявила награду за информацию о нем

https://ria.ru/20251030/plovets-2051917876.html
СТАМБУЛ, 30 окт - РИА Новости. Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе мужчины, сообщила РИА Новости мать пловца Галина.
"Мы объявляем о награде в 500 тысяч лир для тех, кто видел в последний раз Николая или сообщит нам о нем информацию, свяжитесь с нами", - сказала Свечникова.
Родственники пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова подали в прокуратуру Стамбула
жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Мать и супруга пловца прибыли в Стамбул и провели ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Ученики Свечникова рассказывали, что он проплыл с ними некоторое расстояние, после чего пропал из виду, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции
Организаторы заплыва в Стамбуле заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности.
Исчезновение пловца во время заплыва в Босфоре
кажется нелогичным и ненормальным с учетом опыта профессионала, такое мнение выразил ранее в беседе с РИА Новости глава организационного комитета заплыва Левент Караташ.