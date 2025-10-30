Рейтинг@Mail.ru
Семья пловца Свечникова объявила награду за информацию о нем - РИА Новости, 30.10.2025
18:06 30.10.2025
Семья пловца Свечникова объявила награду за информацию о нем
Семья пловца Свечникова объявила награду за информацию о нем - РИА Новости, 30.10.2025
Семья пловца Свечникова объявила награду за информацию о нем
Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто... РИА Новости, 30.10.2025
стамбул
турция
босфор
николай свечников
стамбул
турция
босфор
2025
стамбул, турция, босфор, николай свечников
Семья пловца Свечникова объявила награду за информацию о нем

Семья пропавшего в Босфоре Свечникова объявила награду за информацию о нем

Николай Свечников
СТАМБУЛ, 30 окт - РИА Новости. Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе мужчины, сообщила РИА Новости мать пловца Галина.
"Мы объявляем о награде в 500 тысяч лир для тех, кто видел в последний раз Николая или сообщит нам о нем информацию, свяжитесь с нами", - сказала Свечникова.
"У него другая семья?" Мать Свечникова шокировала версией исчезновения сына
Вчера, 13:31
Родственники пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова подали в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Мать и супруга пловца прибыли в Стамбул и провели ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Ученики Свечникова рассказывали, что он проплыл с ними некоторое расстояние, после чего пропал из виду, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции.
Организаторы заплыва в Стамбуле заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности.
Исчезновение пловца во время заплыва в Босфоре кажется нелогичным и ненормальным с учетом опыта профессионала, такое мнение выразил ранее в беседе с РИА Новости глава организационного комитета заплыва Левент Караташ.
Семья пропавшего в Босфоре пловца подала жалобу на организаторов заплыва
Стамбул Турция Босфор Николай Свечников
 
 
