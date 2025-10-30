Рейтинг@Mail.ru
Пленный заявил, что хочет уйти в монастырь - РИА Новости, 30.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:18 30.10.2025
Пленный заявил, что хочет уйти в монастырь
Пленный заявил, что хочет уйти в монастырь
Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, что хочет уйти в храм или монастырь, а не возвращаться на фронт. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T01:18:00+03:00
2025-10-30T01:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Пленный заявил, что хочет уйти в монастырь

Пленный Хвостик заявил, что хочет уйти в монастырь

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
КУРСК, 30 окт — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, что хочет уйти в храм или монастырь, а не возвращаться на фронт.
"Я сдался, я безоружно сдался, я не хочу просто уже идти. Я тогда не хотел, и зачем мне сейчас? У меня желание либо идти в церковь. либо идти в монастырь", — рассказал пленный.
Разрушенный храм Святителя Николая селе Новоигнатьевка в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Пленный ВСУ назвал украинских боевиков безбожниками
Вчера, 01:30
Хвостик был старостой церкви Петра и Павла Московского Патриархата в Черниговской области, о чём ранее рассказал РИА Новости. ТЦК мобилизовали его по дороге в храм.
"У меня сейчас единственное пожелание - это поисповедоваться и причаститься. Больше у меня сейчас никаких пожеланий нет", — добавил Хвостик.
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Пленный солдат ВСУ рассказал, почему не хочет возвращаться на Украину
Вчера, 05:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
