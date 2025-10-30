Пленный заявил, что хочет уйти в монастырь

КУРСК, 30 окт — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, что хочет уйти в храм или монастырь, а не возвращаться на фронт.

"Я сдался, я безоружно сдался, я не хочу просто уже идти. Я тогда не хотел, и зачем мне сейчас? У меня желание либо идти в церковь. либо идти в монастырь", — рассказал пленный.

Хвостик был старостой церкви Петра и Павла Московского Патриархата в Черниговской области, о чём ранее рассказал РИА Новости. ТЦК мобилизовали его по дороге в храм.