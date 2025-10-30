https://ria.ru/20251030/plennyy-2051675261.html
Пленный заявил, что хочет уйти в монастырь
Пленный заявил, что хочет уйти в монастырь
Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, что хочет уйти в храм или монастырь, а не возвращаться на фронт. РИА Новости, 30.10.2025
Пленный заявил, что хочет уйти в монастырь
Пленный Хвостик заявил, что хочет уйти в монастырь
КУРСК, 30 окт — РИА Новости. Пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик рассказал РИА Новости, что хочет уйти в храм или монастырь, а не возвращаться на фронт.
"Я сдался, я безоружно сдался, я не хочу просто уже идти. Я тогда не хотел, и зачем мне сейчас? У меня желание либо идти в церковь. либо идти в монастырь", — рассказал пленный.
Хвостик был старостой церкви Петра и Павла Московского Патриархата в Черниговской области, о чём ранее рассказал РИА Новости. ТЦК мобилизовали его по дороге в храм.
"У меня сейчас единственное пожелание - это поисповедоваться и причаститься. Больше у меня сейчас никаких пожеланий нет", — добавил Хвостик.