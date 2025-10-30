Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады опубликовал план Европы и Украины по урегулированию конфликта - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/plan-2051854898.html
Депутат Рады опубликовал план Европы и Украины по урегулированию конфликта
Депутат Рады опубликовал план Европы и Украины по урегулированию конфликта - РИА Новости, 30.10.2025
Депутат Рады опубликовал план Европы и Украины по урегулированию конфликта
Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) опубликовал 12 пунктов обсуждаемого Украиной и странами Европы плана по... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T14:52:00+03:00
2025-10-30T14:52:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_fa8e619f16574373929d1d5423af756c.jpg
https://ria.ru/20251027/ukraina-2050964515.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_63b6b4639b77fa5bb659d0710bf71815.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, дональд трамп
В мире, Украина, Россия, Европа, Дональд Трамп
Депутат Рады опубликовал план Европы и Украины по урегулированию конфликта

Депутат Рады опубликовал пункты плана ЕС и Киева по урегулированию конфликта

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) опубликовал 12 пунктов обсуждаемого Украиной и странами Европы плана по урегулированию конфликта.
"Он (план - ред.) состоит за 12 пунктов, и у него две фазы - прекращение огня и переговоры", - написал Гончаренко* в Telegram-канале.
В ходе первой фазы, в течение суток после принятия плана должно быть объявлено о завершении конфликта. Также предлагается создать "Совет мира" под председательством президента США Дональда Трампа. В ходе фазы переговоров должна согласоваться линия боевого соприкосновения, предполагается создание зон безопасности, вокруг которых будет осуществлять мониторинг многонациональная гражданская миссия.
Отмечается, что, согласно этому плану, Россия и Украина должны начать диалог для "усиления уважения к разнообразию языков, культур и религий". По словам Гончаренко*, в плане также упоминаются гарантии безопасности, но подробности по ним не приводятся.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что страны Европы и Украина работают на предложением из 12 пунктов по завершению конфликта по нынешней линии фронта. Отмечалось, что реализацию плана будет контролировать совет под председательством Трампа.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
На Западе сделали откровенное заявление об Украине и Европе
27 октября, 16:10
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала