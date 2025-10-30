Депутат Рады опубликовал план Европы и Украины по урегулированию конфликта

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) опубликовал 12 пунктов обсуждаемого Украиной и странами Европы плана по урегулированию конфликта.

"Он (план - ред.) состоит за 12 пунктов, и у него две фазы - прекращение огня и переговоры", - написал Гончаренко* в Telegram-канале.

В ходе первой фазы, в течение суток после принятия плана должно быть объявлено о завершении конфликта. Также предлагается создать "Совет мира" под председательством президента США Дональда Трампа . В ходе фазы переговоров должна согласоваться линия боевого соприкосновения, предполагается создание зон безопасности, вокруг которых будет осуществлять мониторинг многонациональная гражданская миссия.

Отмечается, что, согласно этому плану, Россия Украина должны начать диалог для "усиления уважения к разнообразию языков, культур и религий". По словам Гончаренко*, в плане также упоминаются гарантии безопасности, но подробности по ним не приводятся.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что страны Европы и Украина работают на предложением из 12 пунктов по завершению конфликта по нынешней линии фронта. Отмечалось, что реализацию плана будет контролировать совет под председательством Трампа.